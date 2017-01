Grande Fratello 13, è Samba show tra docce e balli sensuali

09:21 - Balla con la sensuale Chicca, fa la doccia con Angela. E' entrato da poco nella Casa del "Grande Fratello 13" dopo la settimana nella Cantina ma è già Samba Show. Il senegalese, favorito di Mario Balotelli che gli ha pure dedicato un tweet, porta nel reality tutta la sua simpatia e la voglia di vivere. Insomma, è ufficialmente uno dei personaggi più forti di questa edizione del reality. Ne vedremo delle belle.

Mentre i suoi compagni di avventura corteggiano la bella milanese Chicca in tutti i modi, Samba spiazza gli inquilini e la trascina subito in un ballo travolgente tra abbracci, sorrisi e sguardi d'intesa. Poi decide di fare una doccia mettendo in mostra il fisico scultoreo, dove gioca con Angela e Mirko, che però non regge il confronto. La fisicità è diversa, la simpatia però molto simile. Chi la spunterà?