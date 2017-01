31 marzo 2014 Grande Fratello 13, Chicca si salva: a lasciare la Casa è Francesca Vladimir Luxuria debutta come opinionista mentre a giocarsi l'eliminazione sono ben sei i ragazzi: i fratelli Giuseppe e Armando, Modestina, Chicca, Greta, Andrea e Giovanni. Tweet google 0 Invia ad un amico

15:01 - Puntata ricca di sorprese e colpi di scena per il "Grande Fratello 13". Nel nuovo appuntamento condotto da Alessia Marcuzzi, ha debuttato Vladimir Luxuria come nuova opinionista. A lasciare la Casa è stata Francesca, che è andata in ballottaggio con Chicca. Nuove nomination, sono ben sei i ragazzi che si giocheranno la prossima eliminazione: i fratelli Giuseppe e Armando, Modestina, Chicca, Greta, Andrea e Giovanni.

L'apertura è tutta per Vladimir Luxuria, che si prende il centro del palco per inaugurare la puntata presentandosi elegantemente come "la grande sorella". Cambio di conduzione? No, Alessia arriva subito: un balletto, uno scambio di battute e si può partire!



Sin dall'inizio a tenere banco sono le coppie che si sono formate. Anche le coppie di amiche. Come Greta e Valentina, che vengono lasciate da sole in salotto per parlare del loro rapporto con Alessia. La clip che viene mostrata non fa che alzare il livello dell'emozione. Per Valentina il momento è davvero speciale. Segnale audio "Freeze", la Porta Rossa si apre e in Casa entra Daniele, il suo fidanzato. Dopo pochi secondi il Grande Fratello scongela tutti e i due possono finalmente abbracciarsi, tra baci bagnati da lacrime.



Vladimir Luxuria ha modo di esprimersi per la prima volta nelle vesti di opinionista e, rivolta alle ragazze, lancia un monito: "Donne, non diventiamo le peggiori nemiche di noi stesse!". Intanto è il momento di Modestina a prendere il centro della scena. La siciliana, dicono, ha "rotto gli equilibri" nella Casa. Lei spiega semplicemente di essere "partecipe nelle cose giuste" e di vole star fuori da discussioni su persone che non le hanno fatto nulla.



Prima di passare al momento caldo, con Chicca che dovrebbe incontrare il suo ex, Leonardo Tumiotto, un po' di distensione con una clip dedicata a Mirko. Lui, grande (tentato) amatore, la cui "capanna dell'amore" è rimasta desolantemente deserta.



Ci avviciniamo al momento dell'eliminazione e Alessia fa un giro di commenti tra i ragazzi in nomination. La tensione è alta. E Chicca ne approfitta per fare una battuta: "Alessia, io non ho dormito questa notte". Risate e applausi in studio perché tutti sanno i veri motivi dell'"insonnia" di Chicca. E intanto Giuseppe e Armando sono i primi due salvi dall'eliminazione.



Capitolo Giovanni e Chicca. Alessia parla con Angela e chiede un commento a lei. Lei dice di non provare fastidio per questa cosa. La ragazza vorrebbe vedere Chicca fuori dalla Casa ma non per la storia con Giovanni. Per meglio affrontare la cosa la Marcuzzi prepara un bel faccia a faccia tra le due. Angela insiste nel dire che la storia tra i due non la tocca, e anche dalla clip che viene mandata in onda emerge soprattutto la forte disistima che ha nei confronti di Chicca.



Il confronto intanto prosegue, e Angela esce dal confessionale e va a sedersi accanto a Chicca. Le posizioni delle due ragazze sono inconciliabili, e le espressioni di Vladimir Luxuria in studio la dicono lunga sulle freccate che volano tra le due. La discussione prosegue serrata, con Angela che alza la voce, mentre gli altri inquilini della Casa seguono il confronto sul maxi schermo.



Ma è il momento dell'annuncio del secondo concorrente che si salva. Ed è Andrea. Così restano in tre a giocarsi l'eliminazione. Ma tocca ancora a Chicca. Alessia chiede alla ragazza di raccontarle della storia con Leonardo Tumiotto e le mostra una clip con le dure dichiarazioni dell'ex nuotatore riguardo la sua ex fidanzata. Chicca sembra non farsi toccare dalle parole che legge. "Non mi ci riconosco ma riconosco lui - dice -. Credimi, con la mano sul cuore: non è vero che io non abbia mai cucinato. Il nostro rapporto non è terminato così e ci sono persone che lo sanno. Se ha cercato un pretesto per farsi pubblicità, gli auguro che gli vada bene. Chi disprezza ama. Tutto quello che mi avete fatto vedere sono sue opinioni, di una persone che si è sentita tradita. Era proprio finita la storia, non ero più innamorata o forse non lo sono mai davvero stata". La ragazza poi rifiuta di chiamarlo al telefono. "Non ho niente da dire - afferma - preferisco sia il mio silenzio a parlare".



Caso chiuso e intanto anche Modestina viene salvata dal pubblico votante. E così a giocarsi la permanenza, fuori dalla porta rossa, sono Chicca e Francesca. Ed è quest'ultima a dover lasciare la Casa. Chicca così potrà proseguire la sua storia d'amore con Giovanni. Le lacrime scorrono a fiumi e Francesca si raccomanda proprio con Chicca: "Occupati di Mia, che è la sorella che non ho".



Qualche minuto per metabolizzare l'uscita di Francesca ed è già tempo di nuove nomination. Mia, ancora scossa, nomina Giovanni e Fabio. Poi i fratelli Papillon, Giuseppe e Armando: loro scelgono Teresa e Andrea. Terza a entrare in confessionale è Greta, che indica i fratelli (per colpa di Giuseppe) e Chicca. Poi le luci vengono puntate su Andrea e la sua cotta (al momento non corrisposta) per Greta. Anzi, come sintetizza mirabilmente Vladimir, di fronte a una risposta di Greta a domanda diretta... non c'è proprio trippa per gatti.



Dopo un siparietto con protagonisti Mirko e Veronica: lui deve preparare una tavola imbandita per la sua principessa, a lei viene annunciato che andrà al Grande Fratello brasiliano (il che ovviamente è uno scherzo). Si procede quindi spediti con nuove nomination.Diletta nomina Modestina e i Fratelli e poi si dilunga, imbeccata da Alessia con una clip, sul suo rapporto con Roberto. Modestina dal canto fa i nomi di Diletta e Greta mentre Valentina sceglie Chicca ("è finta") e Giovanni.



La parentesi dedicata all'infortunio di Samba scivola ben presto nel racconto della sua fobia per gli aghi e le punture. Ed ecco così scattare nuovamente il freeze ed entrare nella Casa un nerboruto dottore armato di mega siringona. Tutti però rimangono impassibili e il dottore se ne va scornato. Poi tocca a Francesca, una volta arrivata in studio, raccontare la sua esperienza al Gf. La ragazza viene messa a confronto con Modestina, con la quale ha avuto i contrasti più forti. Nella discussione interviene Vladimir che dice che Modestina le ricorda Raffaella Fico: "Se seguirai il suo percorso - dice - avrai un lungo futuro davanti a te!".



Nuovo giro di nomination: Fabio nomina Chicca e i fratelli, Giovanni punta su Modestina e Andrea, mentre Chicca vota Greta e Valentina. La situazione è apertissima e le scelte di Roberto potrebbero essere decisive: lui, svicolando abilmente le domande di Luxuria su quanto "abbia consumato" con Diletta, nomina Mia e Giovanni. Poi nuovo momento freeze, con una donna che entra e bacia Roberto, dicendogli mentre piange e va via: "ti aspetto". Diletta è agghiacciata, Roberto rimane scosso poi gli viene da ridere... "Non è nessuno - dice - è uno scherzo, non l'ho mai vista in vita mia". Ultime nomination: Samba sceglie Mia e Andrea, quest'ultimo scelto anche da Mircoinsieme a Fabio. Chiude Angela che indica Chicca e Modestina.



Situazione finale, sei nominati: ovvero i fratelli Giuseppe e Armando, Modestina, Chicca, Greta, Andrea e Giovanni.