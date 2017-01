13 aprile 2014 Grande Fratello 13, Chicca provoca Giovanni: "Ho voglia di fare l'amore con te" La milanese non perde tempo e va dritto al sodo con il modello veronese Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - Continua tra alti e bassi nella Casa del Grande Fratello 13 la storia tra Chicca e Giovanni. Dopo la gelosia per la rivale Angela, ora la milanese non perde tempo e va dritta al punto. Durante la serata si avvicina al suo Romeo e lo provoca con una confessione a luci rosse: "Voglio fare l'amore con te". Dopo un momento di imbarazzo, il veronese risponde enigmatico: "Stasera spacchi. Di solito sei da 10, stasera 12"

Dopo alcuni momenti di crisi, la relazione sembra essere ormai solida. I due piccioncini approfittano della presenza delle telecamere per "presentarsi" ufficialmente ai rispettivi genitori e Giovanni improvvisa anche una sfilata, per mostrare la "mercanzia".



Chicca vuole fare le cose come si deve e elenca le qualità del nuovo fidanzato alla mamma, sempre davanti all'obiettivo: "E' un ragazzo semplice e sai cosa mi piace da impazzire di lui? I suoi ricci e il fatto che ti guarda, ti dice una cosa ma ne sta pensando un'altra. E quella cosa è così bella che quando te la dice vorresti impazzire. Mi ha chiesto di andare a Parigi con lui, mi lasci andare?".