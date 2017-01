Grande Fratello 13, boom di ascolti tra i giovanissimi

11:06 - La seconda puntata di "Grande Fratello 13" è leader assoluto del prime time sul target commerciale con il 22.3% di share e 4.462.000 telespettatori (19.57% di share sul pubblico totale). Il reality ha registrato una crescita del +25% rispetto alla stessa puntata dell’edizione precedente. Da segnalare il seguito tra i giovanissimi: 32.20% di share sul pubblico 15-24 anni e 28.79% di share sul pubblico 25-34 anni.

Grande Fratello, con l’entrata dei due nuovi concorrenti nella Casa, ha raggiunto 12.227.000 contatti unici. Continuano a crescere i numeri per il “Grande fratello 13” digitale. In appena sette giorni dall’esordio del programma, il sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it conta già cifre record: 10 milioni di pagine viste con 1 milione di utenti unici.



Boom anche per Mediaset Connect che con 800.000 download è sul podio tra le App più scaricate della settimana. L’App in pochi giorni ha conquistato 245.000 utenti attivi quotidianamente e 2,5 milioni di pagine viste ogni giorno.



Il reality di Canale 5 ha occupato per tutta la sera la top ten di Twitter, con ben 14 argomenti dedicati al reality. Oltre all'hashtag ufficiale #Gf13, tra i TT, si sono classificati anche altri temi riguardanti il programma come il nome della conduttrice #Alessia, #Marcuzzi, di molti concorrenti (#Chicca, #Samba, #Valentina, #Armando, #Francesca, #Andrea, #Giovanni, #Greta, #Mirko, #Roberto, #Veronica) e addirittura di uno dei parenti ospiti in studio: #NonnaMarcella.



Questa mattina #GF13 è ancora trending topic e altri temi continuano ad occupare diverse prime posizioni dei TT.