Grande Fratello 13, Armando stripper per le sue donne

12:50 - Notte "bollente" al Grande Fratello 13. Per la festa delle donne, Armando, uno dei fratelli papillon, si è trasformato in stripper e ha regalato uno spogliarello a dir poco... divertente. Fino al serale di lunedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, infatti, insieme con il fratello Giuseppe, è l'unico uomo ammesso nella Casa con le ragazze. E ne approfitta, visto che è single, per fare il galletto.

Armando ha un carattere esuberante e sta molto simpatico alle ragazze. Tanto che ha già "giocato" sotto la doccia con Angela e Chicca. E visto che Modestina ceca in tutti i modi di calamitare la sua attenzione, le altre inquiline lo hanno messo in guardi: "Lei è un'ombra quindi si aggrappa a te per uscire fuori". Insomma, come previsto arrivano le prime invidie, i primi pettegolezzi, le prime liti. E siamo solo all'inizio.