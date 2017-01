16 marzo 2014 Grande Fratello 13: alta tensione verso la nomination, è tutti contro tutti Discussioni, chiarimenti, strategie, finte amicizie. Il gruppo è spaccato in due tronconi, Giovanni al centro della rivalità tra le ragazze e intanto Veronica fa un po' di stretching per sciogliere la tensione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Alla vigilia della nuova puntata del serale, dove si deciderà la prima eliminazione e scatterà la seconda nomination di questa edizione, nella Casa la tensione è alle stelle. Una forte discussione ha coinvolto Giovanni, Mia, Francesca, Veronica e Angela. Di fatto gli inquilini si sono divisi in due gruppi. Tra discussioni, chiarimenti e strategie per eliminare il nemico, Veronica fa esercizi per eliminare i dolori della schiena.

D'altronde basta pensare che si è creato un gruppetto, denominato "Il club delle malefiche", intento a disegnare strategie in vista della nomination. In particolare Francesca e Mia sono inseparabili e cercano nuove adepte da coalizzare contro Greta che, di suo, dovrebbe avere l'appoggio di un bel numero di maschietti.



Forse anche per sedare gli animi e non farsi troppi nemici, qualcuno prova a chiarirsi con i rispettivi "nemici": così Greta ammette di aver giudicato male Modestina che a suo volta si chiarisce con Chicca, mentre Angela e Francesca si confrontano. Greta ribadisce ad Andrea che non le piace questa finzione, questi visi affranti che hanno solo paura di essere nominati. E intanto si augura che Chicca venga nominata perché "semina zizzania".



Chi non sembra messo benissimo è Giovanni, che si è trovato in un fuoco incrociato di donne. il ragazzo viene messo sotto accusa da Mia, Veronica e Francesca che pretendono spiegazioni, ma lui sembra arrivato al limite della sopportazione e chiede alle sue coinquiline di smetterla con questo giochino del "se tu parli con lei non sei amico nostro". Francesca gli giura che da oggi in poi non sarà più una sua amica, sarà vero o entro poche ore lo perdonerà?