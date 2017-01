Grande Fratello 13 al via su Canale 5 con quindici nuovi concorrenti

09:04 - E' grande giorno. Stasera in diretta su Canale 5 alle 21.10 prende il via la tredicesima edizione di "Grande Fratello". Saranno 15 i concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d'Italia, per aggiudicarsi il montepremi di 250mila euro. Al timone del reality Alessia Marcuzzi, padrona di casa per l'ottavo anno consecutivo. Accanto a lei due nuovi opinionisti: Manuela Arcuri, e il giornalista di moda Cesare Cunaccia.

"Sono felicissima. Io sono da sempre una grande fan di Grande Fratello - ha affermato la Arcuri-. Per me è la prima volta e sono emozionata. Non ho mai fatto l’opinionista e farlo con il pancione sarà ancora più divertente perché questi ultimi mesi di gravidanza li passerò nello studio di GF".



Insieme a Manuela Arcuri, il giornalista di moda Cesare Cunaccia: "Sarà un’ esperienza diversissima da quelle che fino ad ora ho in curriculum. Sono molto incuriosito dall’ aspetto psicologico della trasmissione. Il GF è uno specchio sociale molto bizzarro ma anche paradossalmente vero, di quello che succede nella nostra società". Cunaccia ha già lavorato a inizio stagione con Alessia Marcuzzi nel programma de La5 “Fashion Style”: “Alessia mi ha sdoganato in tv. Tra noi c’è un’empatia assoluta. Mi sento protetto e rassicurato: forse non avrei accettato se non ci fosse stata lei”.