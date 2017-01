Gf13: Vladimir Luxuria nuova opinionista

12:10 - E' Vladimir Luxuria la nuova opinionista del Grande Fratello 13. Dopo l'abbandono di Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia, sarà l'ex naufraga a commentare in studio con Alessia Marcuzzi le imprese dei ragazzi nella Casa. L'annuncio ufficiale è arrivato dall'account Twitter di QuiMediaset: "Da lunedì Vladimir Luxuria opinionista al Grande Fratello!". Per ora il nome di Vladimir è stato l'unico confermato dalla produzione.

In rete, però, impazza già il toto-nomi su chi affiancherà la Luxuria. Platinette dal suo profilo Facebook si è infatti candidata come possibile opinionista, arruolando anche la collega Barbara Alberti: "GF 2014,Arcuri lascia: " Via anche Cunaccia ...meglio 2 streghe vere, Barbara Alberti ed io,volendo, siamo pronte al rogo...".



Ma la poltrona fa gola anche all'ex gieffina Guendalina Tavassi, che su Instagram ha accolto la notizia dell'abbandono di Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia con una fotomontaggio di lei nello studio del Gf, commentando: "E' il mio momento!!! Ahjaajajjajjajaj".