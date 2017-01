Gf13, tra Giovanni e Chicca spunta Angela

09:42 - La storia tra Chicca e Giovanni nella Casa del "Grande Fratello 13" non decolla. E forse c'è anche un colpevole. Anzi, una. E' la sexy scatenata Angela. Single da tempo, già dal suo primo ingresso nel reality ha confessato di cercare l'amore. La "bridget Jones" milanese mette in guardia il veronese dalla rivale: "Non ho fiducia in lei". Poi lo incoraggia a vivere l'avventura a 360 gradi. Sarà un tattica?

Una crisi scuote infatti la "coppia" formata da Chicca e Giovanni. Dopo qualche bacio candido e tante coccole, il veronese ha più volte ricordato alla coinquilina di non volersi impegnare. E non sono mancati gli scontri. Il veronese ha subito chiarito: "Se inizia una storia con te rischio di rovinare il rapporto con altre persone". Angela in primis. Tanto che è un continuo giustificarsi con la ragazza. Angela sfrutta subito l'occasione per metterlo in guardia da Chicca. Ma il veronese ci ricasca. E dopo la "tempesta" eccolo di nuovo con la seduttrice: i due sono pronti a ricominciare?