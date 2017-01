20 marzo 2014 Gf13, scocca il primo bacio

18:54 - Alla fine il tanto atteso bacio è arrivato. Il primo, nella Casa del "Grande Fratello 13". Da giorni Chicca ci provava con Giovanni, in sauna e a bordo piscina. Poi la bella milanese si è avvicinata pericolosamente e il veronese non si è tirato indietro. "Mi mandi in tilt", le ha sussurrato. Anche se ha sottolineato di non riuscire a lasciarsi andare perché "il contesto mi mette a disagio". Ma è pur sempre un buon inizio.

Intanto nella Casa ci sono nuove manovre in corso. Veronica confessa a Chicca che Roberto la intriga e l'amica la invita a farglielo notare. Ma Roberto piace anche a Diletta, che però è già fidanzata. Tanto che la torinese scoppia in lacrime e si lascia consolare proprio dal ragazzo senza però spiegare a nessuno i veri motivi della crisi: "Sono molto nervosa".



Il volto è segnato dal pianto, gli occhi sono lucidi e dallo sguardo con cui lo guarda si capisce che c'è qualcosa che vorrebbe dire. "Mi sento frenata", sono le uniche parole che la ragazza ripete più di una volta. Lui la guarda, le prende le mani, l'abbraccia e le fa capire che si deve lasciare andare. E' nata un'altra coppia?