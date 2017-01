Gf13, Samba finisce in ospedale

17:50 - Incidente per Samba nella Casa del "Grande Fratello 13". Dopo una serata punk, in cui i ragazzi si sono divertiti tra giochi e balli, il senegalese ha avvertito un forte dolore all'anca mentre si scatenava in un Limbo. Tanto che il ragazzo non è più riuscito ad alzarsi da terra. Così sono subito arrivati i soccorsi e lo hanno trasferito in ospedale con un'ambulanza.

Samba ha tranquillizzato tutti e ha cercato persino di scherzarci su. Anche se gli inquilini si sono spaventati molto: sono stati proprio loro a insistere per chiamare un medico. E il Grande Fratello è intervenuto tempestivamente. Dai controlli radiografici effettuati è stata diagnosticata una lussazione all'anca: il ragazzo dovrà osservare un periodo di riposo, muoversi solo attraverso l'uso di stampelle, nonché assumere una terapia medica adeguata (analgesici e antinfiammatori). La sua permanenza nella Casa non è certo a rischio anche perché con tutte le difficoltà incontrate nella sua vita non sarà certo questo incidente a fermare Samba! Auguri di pronta guarigione!