Gf13: Prove di seduzione e primi battibecchi tra donne

12:40 - Iniziano i primi scontri tra donne all'interno della Casa. Protagoniste Mia e Angela che, aprofittando delle pulizie, si sono tolte qualche sassolino dalla scarpa. "Non mi fai paura", sbotta la romana, "Non ne ho nessuna intenzione" replica sibillina la milanese. Intanto Chicca svela a Federica la sua arma segreta per sedurre gli uomini: la classe.

Sono passati appena undici giorni ma la convivenza appare già faticosa. Dopo i primi momenti di festa e le prime docce erotiche ecco i concorrenti scontrarsi con la parte più faticosa del reality: il ménage quotidiano. Le pulizie, da sempre punto dolente all'interno della Casa, diventano il pretesto per criticarsi apertamente, complici i caratteri peperini delle due protagoniste, Mia e Angela, che non possono certo dirsi diplomatiche.



Non solo liti, però. Chicca, Mia e Francesca hanno deciso di far capitolare Giovanni tra le braccia dell'ex fidanzata di Tumiotto. Ed è proprio Chicca che, tra un cambio di reggiseno e uno sguardo da gatta, spiega alle amiche il suo segreto per sedurre gli uomini: usare la classe. "Non importa come ti comporti, puoi esser anche la peggiore... Ma se lo fai con classe cadranno ai tuoi piedi", rassicura le amiche. Chissà se questa strategia funzionerà anche con Giovanni.