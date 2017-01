Gf13, l'atmosfera si scalda: prime tenerezze sotto le lenzuola

10:23 - Si incendia l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello 13, con le prime coppie che ormai non riescono più a trattenere la passione. Ad aprire le danze Giovanni e Chicca, che con i loro baci e le loro coccole non hanno lasciato dormire il povero Mirco. Anche per Diletta e Roberto è arrivato il momento di un po' di intimità e, dopo essersi accarezzati a lungo, si sono rifugiati sotto le lenzuola per nascondersi dalla telecamera.

Una volte spente le luci tra Chicca e Giovanni le carezze si sono fatte più profonde e sotto le coperte si sono intravisti movimenti "sospetti". L'atmosfera si è scaldata sempre di più fino a che Giovanni non è riuscito più a resistere alla bella milanese e la ha attratta verso di sé, mentre il povero Mirco cercava di dormire dall'altro lato del letto.



Intanto un'altra coppia è passata dalle coccole innocenti a quelle più provocanti. Si tratta di Roberto e Diletta, che dopo essersi abbracciati a lungo hanno ceduto alla tentazione e si sono riparati sotto le lenzuola.