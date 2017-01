23 marzo 2014 Gf13, è lite tra Samba e Andrea Primi screzi nella Casa per la spesa: il senegalese e il bolognese si sfidano a bordo piscina Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - Dopo i primi flirt (tra Chicca-Giovanni e Diletta-Roberto) nella Casa del "Grande Fratello 13" arrivano puntuali le prime liti. La scusa è sempre la stessa: la spesa e il cibo, ma forse tra Samba e Andrea c'è di più. Ci sono due caratteri opposti, quello del senegalese che è ligio alle regole e quello dell'agente pubblicitario bolognese che invece ama trasgredire: i due non se le mandano a dire e si sfidano in un faccia a faccia. E siamo solo all'inizio.

Andrea è stanco degli atteggiamenti di Samba che si sentirebbe superiore: "Sei davvero eccessivo a volte", gli dice a bordo piscina. Samba però reagisce subito: "Io sono molto attento alle regole e le rispetto, si vede che tu non sei abituato a farti comandare". "Ma questo è un gioco - replica Andrea - anche con la spesa non puoi essere così schematico, l'altro giorno hai detto che dovevamo ringraziare perché avevamo da mangiare, è vero, ma ce l'abbiamo e quindi mangiamo".



Poi il bolognese gli dice anche che è un "maleducato" perché lo ha interrotto e che quando Mirco gli ha intimato di mettere le ossa del pollo nel piatto invece lui si è arrabbiato: "Quindi le regole le rispetti a modo tuo". Ma Samba risponde per le rime: "Io prendo sul serio tutto quello che mi succede, anche qui, l'altro giorno stavo facendo una lezione di ballo e tu volevi interromperla per buttare Veronica in piscina. Io non ci sto". Insomma, è guerra aperta.