Gf13, Chicca incontrerà l'ex Tumiotto?

16:31 - Puntata ricca di sorprese e colpi di scena per il "Grandre Fratello 13". Lunedì 31 marzo, in prime time su Canale 5, si parte da Vladimir Luxuria che debutterà come nuova opinionista. Chicca, invece, oltre alla storia d'amore che non decolla con il bel Giovanni dovrà fare i conti con l'ex, il nuotatore Leonardo Tumiotto. Chi tra Andrea, Giuseppe e Armando, Modestina, Francesca e Chicca dovrà abbandonare la Casa?

La quarta settimana è stata ricca di colpi scena: discussioni, litigi e prime rotture, ma anche momenti divertenti. Nel corso della serata approfondimenti, immagini inedite e una scelte difficile per Chicca. La ragazza, che nella casa sembra aver perso la testa per uno dei concorrenti, Giovanni, dovrà decidere se parlare o meno con Tumiotto.



Luxuria sarà invece opinionista unica: "Sarò ironica, pungente, critica, tirerò fuori gli artigli. Parlerò dei rapporti tra di loro, delle loro tresche, cercherò di far divertire. Secondo me quest'anno, a differenza degli scorsi anni quando erano un po' sguaiati, gli ospiti della casa sono troppo abbottonati. C'è troppo self control. Li inviterò a lasciarsi andare". E ancora, nuove nomination e una sorpresa per Valentina.