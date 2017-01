Gf: Pietro Taricone, l'indimenticabile guerriero della prima edizione

08:00 - Manca poco all'apertura della porta rossa del Grande Fratello, che nei suoi 14 anni di attività ha lanciato molti talenti. Era il 2000 quando da quella porta entrò Pietro Taricone, il guerriero di Caserta, che con il suo fascino tenne incollati al televisore milioni di italiani. Pietro negli anni era riuscito a diventare un attore affermato, ma nel 2010 morì improvvisamente in seguito ad un lancio in paracadute finito male.

Proprio in onore del "guerriero" il Grande Fratello gli dedicò un momento speciale, in apertura della undicesima stagione, con una clip delle sue imprese dentro la Casa. Occhi di ghiaccio e fisico palestrato, Pietro aveva conquistato il pubblico grazie ai modi gentili e alla sincerità. Proprio per questo, anche se alla fine non aveva vinto, era stato eletto all'unanimità il vincitore morale della prima edizione.