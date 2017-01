21 febbraio 2014 Cristina Del Basso, quante strizzatine al seno sotto la doccia! Ha partecipato al Grande Fratello 9 e 12: oggi giura che no poserà più nuda Tweet google 0 Invia ad un amico

14:00 - Le docce hot, la lingerie sempre sexy, la sensualità innata. Cristina Del Basso di certo non si è risparmiata nella Casa del "Grande Fratello". La showgirl, infatti, è sbarcata nel reality quando era ancora una sconosciuta nel 2009 e poi ci è tornata nel 2012. Le sue forme prorompenti e il seno prosperosissimo hanno fatto sognare i fan del reality che non l'hanno dimenticata. Intanto lunedì 3 marzo riparte il Grande Fratello 13 in prima serata su Canale 5.

Nella Casa si faceva notare per le strizzatine al seno sotto la doccia e per i grandi bigodini. Una volta finito il reality, Cristina è diventata subito un personaggio. Soprattutto quando ha posato nuda per Playboy. Oggi però assicura che è cambiata. Vorrebbe ridurre il seno rifatto anni fa e giura che non si mostrerà più senza veli. Le dobbiamo credere?