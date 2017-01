Chicca e Giovanni, vacanze d'amore

11:26 - Hanno scelto l'Italia per trascorrere le loro vacanze. Chicca e Giovanni, protagonisti del "Grande Fratello 13", si amano ogni giorno di più e sui social condividono i loro momenti romantici con i fan. Su Instagram e Facebook, infatti, gli ex gieffini postano gli scatti al mare e in montagna tra baci ed effusioni. Compresi quelli al supermercato e in cucina: una vera e propria prova di convivenza dopo quella nella Casa più spiata d'italia.

E già, perché pare che i due piccioncini andranno presto a vivere sotto lo stesso tetto. Non hanno ancora deciso se a Roma o Milano, molto dipenderà dalle opportunità di lavoro, ma una cosa è certa: fanno davvero sul serio. Giovanni e Chicca stanno sfruttando questo periodo per conoscersi meglio, tanto che sono sempre insieme: dalla Calabria alla costiera amalfitana, dalle Eolie a Lampedusa. E, in barba alle malelingue, resistono...