4 febbraio 2014 Alessia Marcuzzi: "L'agente di Borsa e l'operaio al Grande Fratello 13" In onda su Canale 5 da fine febbraio, durata più breve e meno di 20 inquilini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:07 - La grande macchina del Grande Fratello scalda i motori. Alessia Marcuzzi svela a Tv Sorrisi e Canzoni le novità della 13esima edizione che andrà in onda a fine febbraio in prima serata su Canale 5 fino a maggio. La cultura entrerà nella Casa, meno di 20 concorrenti, ragazzi e ragazze con storie forti: dall'agente di Borsa all'operaio. Sarà l'edizione più social con un'app gratuita per votare e seguire in streaming 24 ore su 24 il reality.

Insomma i partecipanti quest'anno saranno "contemporanei, moderni. Sarà un GF al passo coi tempi. I ragazzi fanno lavori normali e non pensano di entrare nella Casa per 'diventare famosi'. Non è più così. Sarà per tutti una bella esperienza, ma una volta usciti torneranno alle loro professioni e alle loro passioni. Ci sono l'agente di Borsa, l'impiegata, l'operai, la commessa... Hanno tra i 20 e i 36 anni. Molti sono laureati. Le donne hanno un bel caratterino. Gli uomini sono simpatici, autoironici e piacioni, giocano a fare i seduttori...".



Infine la sigla sarà molto speciale, tutti possono partecipare: "Basterà riprendersi in un video, ballando sulle note della canzone 'Happy' di Pharrell Williams e inviarcelo. Sceglieremo i più divertenti e gioiosi e li monteremo insieme".