"Grande Fratello", Maicol Berti è irriconoscibile

10:14 - Toh, chi si rivede. A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione, la 13esima, del "Grande Fratello", riecco alcuni protagonisti del reality che con la loro esuberanza e i loro amori hanno fatto sognare milioni di italiani. Da Catrina Davies (Gf5), che dopo la denuncia per un'aggressione subita dal compagno in Sicilia, riappare più sorridente che mai nella veste di Dj a Maicol Berti, irriconoscibile, con Veronica Ciardi.

Dimenticate il ciuffo e il viso sbarazzino, adesso l'estroso Maicol (Gf10) sfoggia un nuovo look: capelli corti, barba e un viso che pare "punzecchiato" da qualche punturina di botulino. Con lui la sempre sensualissima Veronica (Gf10). Molti gli ex gieffini che si sono riuniti per festeggiare i nuovi gioielli "Secret of Macarons" (collanine e bracciali di tendenza che riproducono le forme dei famosi dolcetti): da Enrica Saraniti (Gf12) a Giovanna Rigato (Gf6), da Kevin Cagnardi a Chiara Giorgianni (Gf12) fino all'ex Pupa Francesca Cipriani (Gf6).