"Grande Fratello 8", la prima volta di Raffaella Fico

10:21 - Avevo solo 19 anni, un fisico prorompente e una umile famiglia napoletana alle spalle. Eppure già nell'ottava edizione del "Grande Fratello" Raffaella Fico faceva molto parlare di se. Vanitosa, si guardava spesso allo specchio, regalava siparietti hot in costume e quando si cambiava, con lingerie sempre molto sexy. Ma giurava di essere devota di Padre Pio e soprattutto di essere ancora vergine. SuperMario Balotelli e la figlia Pia erano ancora troppo lontani.

Il 3 marzo in prima serata su Canale 5 arriva la tredicesima edizione del reality di cui la Fico è stata una delle indiscusse protagoniste. Nel 2008 si impose con le forme generose e per la sensualità innata. Nella Casa flirtava con Mirko, ma legò molto con Roberto il "cumenda". Una volta uscita giurò di essere illibata e mise in vendita la sua verginità. Poi arrivarono l'Isola dei Famosi e molti altri programmi tv. Fino alle cronache degli ultimi giorni con il campione del Milan. Ma questa è tutta un'altra storia.