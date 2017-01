21 aprile 2014 "Grande Fratello 13", Valentina deve lasciare la Casa Puntata speciale tra gioco delle coppie, colpi di scena e nuove nomination: ad andare al televoto questa settimana sono Modestina, Chicca, Fabio e Mia Tweet google 0 Invia ad un amico

13:42 - Per festeggiare il giorno di Pasquetta, il GF ha organizzato una puntata ricca di sorprese per i concorrenti. A partire da "Il gioco delle coppie" per misurare i diversi gradi di affinità. L'ottavo appuntamento con il "Grande Fratello 13" ha decretato l'uscita dalla Casa di Valentina, mentre dalle nomination sono usciti quattro nomi: a giocarsi la prossima eliminazione saranno Chicca, Modestina, Fabio e Mia.

Puntata di Pasquetta dunque. Si parte con un riassunto degli ultimi eventi nella Casa, tra litigate furiose e amori scoppiati e soprattutto con Vladimir che mostra una busta rossa il cui contenuto dovrebbe mettere in difficoltà le tre coppie della Casa.

In ogni caso il primo caso scottante da affrontare è quello della tensione provocata dalla decisione di Mia di non partecipare alla prova di ballo. La ragazza ha litigato furiosamente con Chicca. Gnappetta viene messa sotto accusa per il suo atteggiamento spesso indolente e per l'aggressività mostrata, quasi volesse a ogni costo cercare la lite. Alessia le fa notare che "deve imparare un pochino a crescere". Mia viene bacchettata anche da Vladimir e dal Grande Fratello che, insieme a Giovanni, la sceglie come quella che dovrà svolgere la prova.



Una storia d'amore a senso unico - Tocca quindi alla cotta di Mirco per Modestina. Una storia a senso unico perché la ragazza sembra non volerci sentire da quell'orecchio. Modestina va in confessionale e parte il video con il riassunto della settimana. Alessia vuole aiutare Mirco a dichiararsi e così, non appena la ragazza lascia il confessionale, lancia il freeze solo per lei. Di fronte alle parole di Mirco Modestina non riesce a trattenere svariati sorrisi, in particolare quando il ragazzo rifiuta l'offerta della Marcuzzi di dare un bacio a Modestina dicendo "Certe cose si fanno in due". E così per stasera si deve accontentare di un abbraccio...



Angela e Giuseppe - E' il momento del chiarimento tra la ragazza e uno dei fratelli Papillon, eliminati lunedì scorso, che ha accusato Angela di essere un "Pinocchio al femminile". I due si confrontano: Angela dice che non è mai stata falsa e prova a spiegare il perché della sua scelta. Giuseppe invece l'accusa di essere stata "un'ottima giocatrice" e di avergli servito "42 caffè amari". Vladimir prende le difese di Angela che rivendica la sua scelta. Chiusa la parentesi Alessia preannuncia un colpo di scena: chi verrà eliminato infatti potrà prendere una decisione determinante per uno di quelli rimasti in Casa.



Primo verdetto della serata - E' il momento del primo verdetto. Il primo concorrente che può continuare l'avventura nel Grande Fratello è Chicca. Insieme a lei resta nella Casa anche Modestina.



Le lacrime di Valentina - E' il momento di Valentina di andare in confessionale. Le viene mostrato un video dove si vede suo fratello Alessandro aggirarsi per la Casa e lasciarle una lettera. "Sei una persona vera - le dice lui - Angela ti abbraccia ogni volta che vorrei farlo io. Mi manchi". Vale piange ma Vladimir non si lascia particolarmente intenerire: "Settimana scorsa sei stata falsa perché stratega, non è un giudizio sulla persona ma sul gioco".



Samba e le accuse di omofobia - Si affronta il tema delle polemiche scatenate da alcune battute di Samba, a detta di alcune ragazze della Casa "omofobe" e riprese sui social. Samba si difende rivendicando le sue "amicizie gay", Mia e Valentina ribattono. Ma a difendere il ragazzo ci pensa Vladimir, al quale l'argomento sta molto a cuore. "Il tema è molto serio e quindi mi sono rivisto tutto il Grande Fratello - dice -. Ha fatto una battuta infelice ma da qui a parlare di omofobia. Ha fatto battute che faccio a volte anche io". Andrea non ci sta e parla di "due pesi e due misure", ricordando quando lui è stato accusato di razzismo per una battuta su Lampedusa.



L'eliminazione - E' il momento dell'eliminazione. Grande Fratello ha deciso che ad annunciare il nome non sarà Alessia ma uno degli inquilini. E' Angela che deve andare nel confessionale a prendere la busta. A giocarsi l'eliminazione sono Samba e Valentina, e a uscire, rinunciando al montepremi di 250mila euro, è Valentina. Angela legge il nome con tono funereo e Vale saluta tutti, in particolare una Mia in lacrime. Appena uscita Vale si trova il leggio dove dovrà segnare due nomination. Questa è la sorpresa della serata.



Chicca-Tumiotto, nuova puntata - Si affronta di nuovo la polemica a distanza tra Chicca e il suo ex, Leonardo Tumiotto. Quest'ultimo, ospite a "Pomeriggio Cinque", ha ringraziato Dio di essere stato allontanato dalla ragazza che gli aveva parlato di matrimonio e figli quando invece ha dichiarato di non essere mai stata innamorata. Chicca ora risponde a sua volta con accuse pesantissime, spiegando che all'epoca della loro relazione doveva fingere di volersi sposare con lui per fare un viaggio pubblicitario gratis. Vladimir invita i due a un confronto diretto in trasmissione. Chicca dice di non aver paura di lui e di esser sorpresa di queste polemiche perché si erano lasciati in buonissimi rapporti. Mentre parlano la Marcuzzi lancia il freeze. Chicca si aspetta l'arrivo di Tumiotto ed invece ecco sua mamma. La gioia è talmente incontenibile che Alessia è costretta a chiedere di sbloccare il "congelamento" e di permettere alla ragazza di correre dalla mamma.



La busta di Vladimir - Dopo la parentesi in stdio con i fratelli Papillon, è il momento di affrontare il tema delle coppie che si sono formate. La Casa è in fiamme, avvolta in un fuoco di passione. Chicca-Giovanni, Roberto-Diletta e Fabio-Angela hanno decisamente vivacizzato la settimana appena trascorsa. E ora la solidità delle relazioni sarà messa alla prova con un test di affinità di coppia. Vladi farà delle domande alle ragazze che poi saranno ripetute ai ragazzi. A giudicare dalle risposte l'affinità è ancora tutta da testare. Alla fine chi si guadagna la cena sono Diletta e Roberto, ma proprio per il rotto della cuffia.



Nomination a sorpresa - Questa sera per le nomination il Grande Fratello ha mescolato le carte. Oltre alle due nomination permesse a Valentina nonostante l'eliminazione, per quelle fatte in Casa ci sarà il momento thrilling: qualcuno potrebbe essere costretto a farle apertamente davanti a tutti. Inizia Mia, sceglie il cartellino ed è rosso, significa che può andare in confessionale e vota per Chicca e Giovanni. Poi tocca a Mirco, rosso anche per lui: i nomi che fa sono quelli di Fabio e Diletta. Giovanni pesca rosso anche lui e può andare in confessionale dove vota per Mia e Fabio



Il momento della chiarezza - Alessia chiede a Roberto e Diletta di andare in biblioteca per "fare chiarezza su molte cose". Vengono indicate loro delle buste. La prima è per Diletta, e contiene un messaggio che arriva da fuori. Poi tocca a Roberto prendere la sua: solo una delle due potrà essere aperta, l'altra andrà distrutta. Roberto decide di distruggere la propria. Diletta apre quindi la busta che contiene il messaggio: "Mi sono sempre fidato di te e continuo a farlo. Non mi deludere". La ragazza immagina che possa essere di suo papà. L'autore è dietro una delle due porte della biblioteca. Diletta prova ad aprire una porta ma non si apre. Non può quindi incontrare chi le ha mandato la lettera ma solo sentirne la voce: è suo fratello, che tra lacrime e dichiarazioni d'amore prova a tranquillizzarla.



Riprendono le nomination - Tocca a Roberto. Anche per lui cartellino rosso, e quindi nomination in confessionale: lui nomina Modestina e Chicca. Proprio quest'ultima è la prossima a essere chiamata e deve fare le proprie scelte davanti a tutti dal momento che ha pescato la scheda nera: i suoi nomi sono quelli di Mia e Fabio. Ecco Samba, cartellino rosso: nel confessionale fa i nomi di Mia e Fabio. Dopodiché pausa e spazio a Valentina, che entra in studio. La ragazza ha uno scambio al vetriolo in particolare con i fratelli Papillon.



Sorpresa per Modestina - Tra tutti gli inquilini la ragazza siciliana è sempre stata una delle più fredde e contenute. Negli ultimi giorni sembra essersi un po' sbloccata e stasera si prova a spingere sull'acceleratore delle emozioni. Le lacrime sgorgano di fronte al filmato del padre, emigrato in Germania, che le esprime tutto il suo amore. Modestina si commuove ma è comunque molto contenuta. Parte quindi il freeze. Tutti congelati in attesa di qualcosa che deve accadere: entra il papà di Modestina, la ragazza non può sbloccarsi, ma può farlo Mirco che riceve dall'uomo le raccomandazioni del caso...



Nuove nomination e prova di ballo - Si ricomincia. La prima è Angela, che deve esprimersi davanti a tutti avendo pescato il cartellino nero: nomina Chicca e Modestina "per coerenza". Fabio invece va in confessionale dove fa i nomi di Chicca e Modestina. I ragazzi si cimentano quindi nella prova settimanale. Eseguono le coreografie una in fila all'altra, accompagnati anche da Alessia e Vladimir che ballano in studio. Altre nomination: Modestina pesca il nero è nomina Fabio e Angela, perché li sente "distanti" da lei. Diletta invece va in confessionale: Mirco e Modestina sono le sue scelte. Per decidere chi andrà in nomination diventano decisive le scelte di Valentina, che punta su Giovanni e Chicca. Ad andare al televoto saranno quindi: Chicca, Fabio, Modestina e Mia. E si chiude con il Grande Fratello che considera la prova non superata... questa settimana si tirerà la cinghia.