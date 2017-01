3 marzo 2014 "Grande Fratello 13", uomini e donne separati nella Casa Alessia Marcuzzi dà il via all'attesa nuova edizione del reality: quindici concorrenti in corsa, Diletta supera le primarie Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - Quindici concorrenti, tra cui due fratelli, già soprannominati "papillon" da Alessia Marcuzzi, sexy con abito dallo spacco vertiginoso, compongono la squadra del "Grande Fratello 13" che apre ufficialmente le porte della nuova bellissima Casa. Diletta è la ragazza scelta dal pubblico al televoto. I ragazzi sono stati divisi tra donne (nella Casa) e uomini nella Cantina e saranno riuniti solo la prossima settimana. L'avventura ha finalmente inizio.

La rotonda e incinta Manuela Arcuri e il giornalista di moda Cesare Cunaccia sono gli opinionisti della nuova edizione. Modestina, 25 anni, siciliana, è invece la prima concorrente del Grande Fratello 13. Andrea, 24 anni bolognese, entra da un ingresso secondario e finisce in quella che viene chiamata la "Cantina". Il pubblico ha deciso che il primo candidato che perde le primarie è Eithel. La sfida adesso è tra Diletta e Lorenzo dopo che Enzo è stato eliminato: "Sentiva la mancanza dei familiari e non ha reistito".



Il terzo concorrente ufficiale è il 33enne Samba: africano, adottato da una famiglia pugliese, che ha girato il mondo come vù cumprà e ha un motto: "Non c'è black senza white". Per lui si apre la "porta bianca", ovvero la Cantina. Perché il Grande Fratello ha deciso di separare gli uomini dalle donne. Arriva quindi il turno dei nuovi "Paola e Chiara", i due fratelli del Gf Giuseppe e Armando, attesi direttamente dal centro di Roma.



Prima però tra Mia e Danila, il Grande Fratello sceglie la prima chiamando la mamma a casa. La 22enne, ex obesa, raggiunge Modestina nella Casa. Mentre i fratelli dovranno guadagnarsi l'ingresso nella Casa arrivando in studio dal Colosseo in bicicletta, Valentina fa il suo ingresso come concorrente. La bella bionda ha perso un braccio durante un incidente e in Casa entra con un motto: "La mia invalidità non è invalidante".



Dal pubblico vengono "pescati" Mirco e Jonathan. A entrare è Mirco, che si scatena sulle note di "Ventiquattromila baci" di Adriano Celentano, il suo cantante preferito. Mirco è un contadino che si definisce "artista": "Amo la natura e la bella vita, mi vesto elegante e mi faccio i complimenti da solo". Poi ci sono le donne: "Le amo, mi piace lo sguardo sensuale".



La 29enne Chicca, impiegata di banca, raggiunge le altre concorrenti nella Casa. Il quarto uomo a raggiungere la Cantina è il 28enne Giovanni, che ama la vita "selvaggia" e i viaggi con lo zaino in spalla. La promoter napoletana Francesca a giugno si sposa e prima di entrare nella Casa fa delle promesse solenni: "Prometto di esserti fedele sempre e che non cadrò in tentazione". Le ragazze hanno la possibilità di vedere i ragazzi nella Cantina, il più gettonato è Giovanni.



Il vincitore del televoto, tra Lorenzo e Diletta, è la seconda: che entra nella squadra della tredicesima edizione del Grande Fratello: "Chi l'ha detto che una brava ragazza non possa entrare nel Grande Fratello?". I fratelli Giuseppe e Armando arrivano a Cinecittà e sono gli unici uomini ammessi nella Casa con le ragazze, mentre gli altri concorrenti sono nella Cantina. Giuseppe, già sposato, ha una missione: trovare una fidanzata al fratello Armando.



Quest'anno i ragazzi per guadagnarsi l'acqua calda devono faticare: la prima prova è la cyclette, e sono i fratelli che sotto la pioggia pedalano per superare la prova. Arriva quindi il momento di presentare la milanese Angela, sfortunata in amore: "Il mio ex mi ha lasciato per sposare un'altra". In sfida con Roberto, che entra nella Cantina: "Voglio dare una scossa forte alla mia vita". Angela invece deve aspettare, e poi arriva finalmente il suo turno.



Arriva anche l'ingegnere Michele, con la passione per la musica tanto che di notte si trasforma in Dj, che conoscerà le ragazze e soprattutto farà da messaggero. Supera nel confessionale una prova matematica, ma invece di andare dalle ragazze finisce nella Cantina. Con la bella Greta, l'ultima concorrente, comincia ufficialmente la tredicesima edizione del Grande Fratello. Via al timer.



La puntata è finita ma il Grande Fratello 13 non spegne i riflettori. Le 99 telecamere Full HD presenti nella Casa continuano a riempire nastri e palinsesti televisivi, oltre che la rete e l’App dedicata. Sul sito è disponibile lo streaming H24, mentre su Mediaset Connect anteprime, backstage, news e due regie differenti. Questi gli appuntamenti: il daytime, in onda su Italia 1, dal lunedì al venerdì, alle 13.40; una pillola su Canale 5 alle 14. E' prevista anche una striscia quotidiana sulla stessa rete alle 16.05 e un ulteriore appuntamento, all’interno di Pomeriggio 5, alle 17; a mezzanotte su La5 GF live. Nel weekend spazio al riassunto della settimana. La prima parte in onda su Italia 1 il sabato alle 13.40, la seconda la domenica alle 14 sempre sulla stessa rete. Chi si fosse perso gli appuntamenti precedenti, può rimediare con il riassunto completo in onda la domenica in seconda serata su Canale 5.