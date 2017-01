"Grande Fratello 13", tutti in pista al party hippie

13:33 - Musica, vino, cibo, fiori e colori. Nella Casa del "Grande Fratello 13" è tempo di festeggiare. Il Gf ha infatti organizzato un party a sorpresa per i ragazzi, una festa Hippie, con tanto di look "Flower Party". Il giardino è stato decorato con fiori di palloncini colorati e ognuno degli inquilini ha avuto un suo personale costume a tema. Poi picnic all’aperto in perfetto stile "figli dei fiori" e musica anni Sessanta e Settanta.

Anche se mentre i ragazzi si stavano divertendo, ballando e cantando i brani che hanno fatto la storia della musica di quegli anni, all'improvviso hanno dovuto immobilizzarsi. Il Gf ha inviato loro il segnale "freeze". Un modo per metterli alla prova. D'altronde erano stati avvisati: mai rilassarsi perché il "freeze" è sempre in agguato. E in effetti, tutti si sono "congelati" all'istante.



La festa è stata "interrotta" anche da un tutorial di Mia, la make up artist di Casa. La simpatica romana ha descritto il trucco fatto a tutte le ragazze. Angela, la più in tema, poiché poco truccata come una vera hippie. Più marcato il make up di Diletta, realizzato sfumando una serie di colori. Anche con Chicca ha osato molto, evidenziando lo sguardo della gattona. Giovanni ha gradito molto.