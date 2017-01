"Grande Fratello 13", notte d'amore tra Chicca e Giovanni

09:34 - Nella Casa del "Grande Fratello 13" è arrivata la prima notte d'amore. Insomma, tra Chicca e Giovanni è finalmente successo. A confessarlo è lo stesso ragazzo durante una chiacchierata intima con l'amico Samba: "Io le ho detto che volevo frequentarla anche fuori, lei scherzando mi ha chiesto di fare l'amore e dopo non abbiamo più parlato...". Il senegalese subito si emoziona: "Quanto siete belli innamorati, l'ho vista molto felice, non la deludere".

"Vivo questa storia come una favola - racconta Giovanni - a volte mi guardo allo specchio e non mi riconosco... Mi vedo troppo sdolcinato, fuori forse non sarei così, ma sono cose che sento e non voglio farmi domande, le voglio solo vivere. Voglio ascoltare me stesso. Quando sto con Chicca me la abbraccio, me la bacio, la cerco".



Samba quindi lo rassicura: "E' normale, io vi prendo come una coppia ormai: fidanzati no, ma coppia sì". Quindi Giovanni confessa: "Ho pensato a fuori e mi sono immaginato di chiamarla, di sentirla, sono sicuro che la cosa continuerà anche fuori... Quando ho detto a Chicca queste cose lei mi ha chiesto scherzando di fare l'amore e io ho risposto di sì".