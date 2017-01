"Grande Fratello 13", Mia torna con l'ex

09:00 - Quando ha deciso di entrare nella Casa del "Grande Fratello 13", Mia Cellini ha dovuto rinunciare all'amore. Perché il fidanzato storico Cristiano non l'ha presa bene e i due si sono subito lasciati. Ma a due mesi dalla fine del reality, rieccoli di nuovo insieme sorridenti e innamorati per le vie di Roma. Non solo. I piccioncini si soffermano davanti alle vetrine delle gioiellerie: che stia per arrivare l'anello?

D'altronde la truccatrice non ha avuto flirt nella Casa e questo sicuramente l'ha aiutata a riavvicinarsi all'ex. Ma se in amore va finalmente a gonfie vele, Mia non può certo dire che questo per lei sia un bellissimo momento.



Recentemente infatti è stata vittima su Facebook di un violento attacco, con commenti velenosi che le auguravano le cose peggiori. In suo aiuto sono subito intervenuti i fan, anche se la Cellini può stare tranquilla: con una guardia del corpo come il suo Cristiano non avrà certo problemi a difendersi.