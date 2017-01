"Grande Fratello 13", la sexy Veronica via dalla Casa: "Non sono piaciuta alle donne"

15:32 - Nella quarta puntata di "Grande Fratello 13", condotta da Alessia Marcuzzi, la procace Veronica ha lasciato la Casa: "Non sono piaciuta alle donne", ha detto. Nel corso della serata la Marcuzzi è entrata per stuzzicare gli inquilini. Mille dubbi tra Chicca e Giovanni dopo il bacio. Andrea, geloso di Greta, si è scagliato contro Giovanni. Roberto è attratto da Diletta. In nomination Modestina, Chicca, Francesca, Andrea e i fratelli Papillon.

Alessia Marcuzzi entra a sopresa nella Casa - Durante la prova settimanale gli inquilini del Grande Fratello dovevano superare una prova: ad un cenno (alla parola 'freeze') erano obbligati a stare immobili, come fossero congelati. Alessia Marcuzzi è entrata nella Casa, disturbando simpaticamente i protagonisti. Ma nessuno si è mosso.



Chicca e Giovanni si baciano (tra mille dubbi) - Questa notte ci sono stati dei baci. Prima si è analizzato il rapporto tra Chicca e Giovanni. L'inquilina, durante la notte, si è messa a letto con Giovanni. Un rapporto nato lentamente e non senza qualche dubbio, fino ad esplodere in un bacio appassionato. Alle sei del mattino però Giovanni è andato da Angela per confidare le sue perplessità. "Indipendentemente da tutto, lune storte e dritte, sono contento in questo momento", ha commentato però in diretta Giovanni.



La sorella di Roberto, sorpresa gradita e commovente - Durante il momento 'freeze' in cui gli inquilini dovevano stare bloccati, è entrata nella Casa Romana, la sorella di Roberto, che peraltro è incinta. Un momento intimo e di incoraggiamento per il protagonista tra i più contesi del "Grande Fratello". Roberto, immobile causa penalità, si è commosso. Grazie alla tenacia di tutti il budget rimane invariato e la prova è ufficialmente superata.



Andrea geloso di Greta si scaglia contro Giovanni - Andrea si è innervosito per alcuni comportamenti di Giovanni, specialmente perché quest'ultimo sembra essere molto vicino a Greta. Andrea non tollera questo feeling, forse accecato dalla gelosia per la bella inquilina. Giovanni, durante la diretta, sembra cadere dalle nuvole: "Greta è una bella ragazza, ha un carattere interessante e ricorda alcune mie ex e mi stuzzica. Ma per me la cosa non esiste". Greta da parte sua ha sostenuto che da parte di Giovanni non vede malizia. E ribadisce che con Andrea c'è (solo) una bella amicizia.



Primo verdetto della serata: Mia è salva - Alessia Marcuzzi ha letto il primo nome di chi tra Francesca, Chicca, Mia e Veronica poteva continuare l'avventura nella Casa. Il televoto ha premiato la ruspante Mia.



Samba travolto dall'affetto della sorella - Dentro la Casa Samba ha raccontato ai suoi compagni la sua storia difficile, dal viaggio per arrivare in Italia, fino alla vendita di cappelli per poi arrivare alla sua nuova famiglia. La sorella dell'inquilino ha mandato un videomessaggio affettuoso. Un saluto speciale contrassegnato dalla storia commovente di Samba che oggi lavora ed è un ragazzo affermato.



Mirco principe o contadino? - Il Grande Fratello e Mirco fanno uno scherzo a Veronica. Durante la settimana, infatti, è stato fatto credere alla bionda e procace inquilina che Mirco, in realtà, era un principe e non un contadino. Insomma Mirco è stato al gioco e in maniera, neanche troppo convinta, si è presentato a Veronica confermano i suoi sospetti sulle nobili origini.



Secondo verdetto della serata: Chicca è salva - Alessia Marcuzzi ha letto il secondo nome di chi tra Francesca, Chicca e Veronica poteva continuare l'avventura nella Casa. Il televoto ha premiato Chicca.



Francesca ricorda il papà morto un anno fa - L'inquilina della Casa ha confessato che ha cercato di non ricordare il padre scomparso, esattamente un anno fa, per la mamma. "Cerco di sorridere per lei e non ho pianto", ha affermato. Ma Francesca non ce la fa ed è scoppiata a piangere quando nella libreria della Casa ha trovato un vecchio pupazzo che il padre le aveva regalato. Tra le sorprese per Francesca anche il fidanzato che le ha rinnovato la promessa di matrimonio.



L'eliminata Veronica: "Non sono piaciuta alle donne" - Veronica, appena eliminata dalla Casa, ha spiegato ad Alessia i motivi per cui è stata eliminata: "Chi si espone molto non la paga e se avessi avuto altro tempo ne sarei uscita meglio All'inizio ho avuto un sacco di donne contro. E' stato un problema e il mio aspetto non ha aiutato, si sono creati i gruppi e non rispondevo alle provocazioni. Non mi vedo così apparente o superficiale ma ho dei valori".



Samba e la dichiarazione d'amore in francese alla Marcuzzi - Samba questa settimana ha messo alla prova le ragazze in nomination nell'insegnamento della lingua francese. L'inquilino però prima ha fatto una dolce dichiarazione d'amore in francese ad Alessia Marcuzzi che ha specificato: "Sei fidanzato". La risposta? "Fa niente".



In nomination Modestina, Chicca, Francesca, Andrea e i fratelli Papillon - Mia fa il nome di Modestina ("non la conosco bene") e Giovanni ("fa i giochetti con i sentimenti"). Chicca indica Greta ("non ho capito perché ci siamo distaccate") e Angela ("non ha una buona considerazione di me"). Roberto fa il nome di Francesca ("ha discusso con Modestina") e i fratelli Papillon ("per istinto"). Angela indica Chicca e Modestina ("ho legato di meno"). Andrea fa il nome di Francesca e Modestina ("è una linea dritta"). Greta fa le sue nomination con Chicca ("non ci troviamo") e Modestina. Modestina fa il nome di Francesca ("nessun punto di incontro") e Andrea ("non abbiamo parlato"). Diletta indica i fratelli Papillon e Modestina ("non si è integrata"). Fabio nomina Chicca ("finta come una banconota da 7 euro") e i fratelli Papillon ("a malincuore"). Francesca indica Modestina e Andrea. Angela e Andrea sono le scelte di Mirco. Giovanni nomina i fratelli Papillon e Andrea. Samba fa i nomi di Andrea e Francesca. A chiudere le nomination c'è Valentina che sceglie Chicca e Giovanni.