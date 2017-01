"Grande Fratello 13", il tenebroso Roberto conteso da Veronica e Diletta

09:06 - Se Chicca e Giovanni stanno tentando un piccolo avvicinamento, anche se lui è confuso e pensa anche ad Angela, nella Casa del Grande Fratello altre due ragazze sognano una storia. La bombastica Veronica confessa di avere un debole per Roberto, quest'ultimo però è anche conteso da Diletta che è fidanzata. Insomma un triangolo che potrebbe rivelarsi esplosivo!

Dunque la biondissima Veronica ammette il suo debole per Roberto durante una chiacchierata con Giuseppe che però cerca di sminuire il tutto facendo notare che è stata interessata già ad Andrea e Michele ma senza grandi risultati.



Diletta, invece, è molto tormentata perché fuori dalla Casa l'aspetta il suo fidanzato. Più volte l'inquilina scoppia in lacrime per il nervosismo e perché confessa di essere frenata. A consolarla, naturalmente, c'è Roberto...