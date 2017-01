"Grande Fratello 13", Giovanni poco passionale e Chicca resta all'angolo

12:50 - Che sin dall'inizio non fosse molto convinto di intraprendere un flirt, si era intuito. Però Giovanni ha sempre cercato di convincere gli inquilini della Casa del Grande Fratello di essere un dongiovanni impenitente. Ma qualcosa va storto con Chicca. Tra i due la passione non si accende e non è certo colpa della bella milanese. Giovanni proprio non ne vuole sapere...

Insomma gli occhi rimangono tutti puntati sulle mosse di Giovanni che in effetti è stato il primo dentro la Casa a lasciar intuire che avrebbe sviluppato una relazione con Chicca. Solo che dopo qualche bacio i dubbi si fanno sempre più persistenti. E non decollano neanche Roberto e Diletta ma qui il problema è un altro. Diletta è fidanzata.