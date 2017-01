26 febbraio 2014 "Grande Fratello 13", ecco la piantina e i primi quattro in corsa alle primarie Si parte il 3 marzo in prima serata su Canale 5: sarà un'edizione molto social. Ecco le carte d'identità dei primi quattro che partecipano alle primarie Tweet google 0 Invia ad un amico

15:53 - Il "Grande Fratello 13" scalda i motori. Le primarie per scegliere i concorrenti sono già partite e da lunedì 3 marzo, in prima serata su Canale 5, torna l'atteso reality. Al timone sempre Alessia Marcuzzi. L'edizione si annuncia social: i telespettatori faranno parte della sigla. Meno di venti i ragazzi, scelti tra 35mila, che per tre mesi vivranno nella Casa. Il montepremi è di 250mila euro. Ecco la piantina e i primi quattro concorrenti in corsa.

A "Mattino Cinque" sono state svelate le carte d'identità dei primi quattro concorrenti in corsa: per Lorenzo Guiggiani, 24 anni di Pisa, il motto è "il successo è la migliore vendetta", il peggior difetto è l'arroganza, il sogno ricorrente guidare una cabrio stile Miami Vice, il piatto forte il pollo alla soia. Eithel Di Tondo, 27 anni di Ancona, sceglie come motto "Nell'audacia c'è genio, potere e magia", il peggior difetto è l'autocritica, il sogno ricorrente è un'onda anomala che travolge tutto, la canzone preferita "Chissà se stai dormendo" di Jovanotti, il piatto preferito "ragù alla bolognese". La 24enne torinese Diletta Di Tanno è permalosa, sogna di diventare una donna potente, la canzone preferita è "Ogni volta" di Vasco Rossi, il piatto preferito è il pollo al curry: per lei le "cose belle accadono per caso". Enzo Capasso, 24enne napoletano, ama la pizza, dice di essere diffidente, sogna di riabbracciare sua madre per dirle "ti amo" e adora il motto "Vivi e lascia vivere".



La tredicesima edizione del reality vuole essere la più social e multimediale della storia. Sono tantissime infatti le iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it e della nuova applicazione gratuita Mediaset Connect www.mediasetconnect.it, disponibile su smartphone e tablet. Tra le novità, il contest "La tua sigla". I telespettatori hanno la possibilità di entrare a far parte della sigla del programma seguendo le istruzioni sul sito e inviando un video autoprodotto sulle note della hit musicale "Happy" di Pharrell Williams. Moltissimi saranno anche i contenuti inediti, con curiosità, foto e video di backstage, e molto altro ancora, presenti anche sui profili ufficiali dei principali social network.



Protagonista indiscussa di questa tredicesima edizione è la Casa, al centro della cronaca dopo l'incendio del 13 dicembre 2013. Nelle notte le fiamme hanno completamente distrutto la storica Casa di Grande Fratello, quasi già pronta ad ospitare la nuova edizione. I metri quadrati andati in fumo sono stati circa 2.000 (oltre alla Casa sono andate distrutte anche l'area tecnica e gli spazi sottostanti) a causa di un cortocircuito. Da allora, una squadra di circa 300 persone ha lavorato con turni continui 24 ore su 24, riuscendo in appena due mesi, a compiere un'impresa che molti ritenevano impossibile. La nuova Casa è su un unico livello, occupa 600 mq a cui vanno aggiunti 150 mq di giardino.



Gli spazi sono ottimizzati, funzionali ed essenziali, con alcune stanze misteriose e l'immancabile Confessionale, unica struttura in muratura per garantire la perfetta insonorizzazione con il resto della Casa. Nel salone, un ledwall, durante le prime serate, si collegherà con Alessia Marcuzzi. Per la prima volta nella storia del reality, nella Casa è stato riservato uno spazio anche per i libri, dove i ragazzi potranno confrontarsi su varie tematiche. Totalmente inedito anche il Palastudio che ospiterà, ogni lunedì sera, la diretta in prima serata.