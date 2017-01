"Grande Fratello 13": coccole tra Diletta e Roberto

11:12 - Sembrava potesse nascere un triangolo visto che sia Veronica che Diletta avevano espresso un interesse a favore del tenebroso Roberto. Eppure a decidere tra le due è stato proprio il romano che si è lasciato coccolare teneramente da Diletta, fidanzata "in crisi", che non ha perso tempo e subito si è concessa abbracci e carezze...

Non sono gli unici però ad avere un debole l'uno per l'altra. I giorni nella casa passano e le dinamiche non faticano certo a crearsi. Andrea ha deciso di andare dritto al sodo con Greta e senza tanti giri di parole si informa sui suoi gusti in fatto di uomini. Il bolognese insinua che lei abbia una storia fuori mentre lei nega, sostenendo che per ora non ha ancora trovato nulla di "concreto" dentro la casa.



L'agente pubblicitario allora torna all'attacco e domanda diretto:"Cosa ne pensi degli uomini qui dentro?". "Il mio tipo? Tu sei un bel ragazzo, simpatico. Mi piace giocare, scherzare... punto! - commenta Greta - Non è che non sei intrigante... Con te c'è feeling" e Roberto rilancia:"A me piaci, basta. Mi sono incaponito. Come la mettiamo?". Lei, civettuola, ride e non risponde. Che sia un velato "due di picche"?