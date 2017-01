"Grande Fratello 13", boom di ascolti

13:08 - Il "Grande Fratello 13" parte con il botto. Eccellenti gli ascolti della prima puntata che su Canale 5 ha raccolto 5.440.000 telespettatori e il 24.64% di Share. Numeri che si incrementano ulteriormente sul target 15-64, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, dove il reality raggiunge il 27.4% di share. L'entrata dei 15 concorrenti ha raggiunto picchi di oltre 7.348.000 di telespettatori e che hanno sperato il 34.3% di share. Boom anche sui social network.

Nel corso della serata, la pagina ufficiale Facebook ha registrato la cifra record di oltre 317.000 "like". Su Twitter, sono stati 113.000 i tweet registrati nel corso della diretta, di cui 95 mila con hashtag #Gf13. Il reality di Canale 5 ha dominato per tutta la sera la top ten di Twitter, occupando ben 9 posizioni su 10 dei Trend Topic. Oltre all'hashtag ufficiale, tra i TT, si sono classificati anche altri temi riguardanti il programma come #GrandeFratello, il nome della conduttrice #AlessiaMarcuzzi, dei 2 opinionisti ( #Arcuri e #Cunaccia) e addirittura dei nuovi concorrenti appena entrati nella Casa (#Modestina, #Samba, #Valentina, #Fratellipapillon, #Giovanni, #Chicca, #Diletta, #Mirco). Questa mattina #GF13 e' ancora trending topic e altri temi continuano ad occupare le prime 4 posizioni dei TT. Incredibile successo anche sul sito ufficiale della trasmissione, che ha ottenuto 528.000 pagine viste (+141% rispetto prima puntata del GF12). La grandissima interazione e partecipazione del pubblico è stata dimostrata anche dai migliaia di "pollici di gradimento" ricevuti attraverso l'App Mediaset Connect - l'App più scaricata della giornata - che ha permesso al pubblico a casa di interagire in prima persona con la trasmissione.



Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Risultato strepitoso" - "Il papà di tutti i reality ha esordito nel palinsesto di Canale 5 con il 24.64% di share e 5 milioni 440 mila telespettatori, con punte del 35% e di 7 milioni e 300 mila. L'attesa era grande per un'edizione più che mai aperta ai social network, alla multimedialità, all'interattività con il pubblico. E anche sotto questo aspetto, i risultati sono stati eccezionali. Grazie e complimenti a tutti, ad Alessia Marcuzzi, meravigliosa padrona di casa, ad Andrea Palazzo, capo degli autori, a Paolo Bassetti di Endemol Italia, alla regia di Sergio Colabona, alla squadra di Mediaset e, in generale, a tutto il team autoriale e produttivo".