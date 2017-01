Usa 2016, lo scontro Tv Clinton-Trump diventa una parodia di South Park

Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 1 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 2 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 3 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 4 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 5 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 6 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park 7 di 7 Web Web Il dibattito elettorale Clinton-Trump diventa parodia nella nuova stagione di South Park leggi dopo slideshow ingrandisci

La terza puntata di South Park, dal titolo Anime perse è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 28 settembre e arriverà in Italia il 7 ottobre. La clip della parodia del dibattito elettorale, però, è arrivata anche qui.



Il confronto vede Mr Garrison - un personaggio molto conosciuto della sitcom, insegnante nella scuola di South Park, che in questa occasione rappresenta un riflesso di Donald Trump - e Hillary Clinton, di fronte al moderatore della NBC News, Lester Holt. Il signor Garrison, nonostante sia arrivato parecchio in là nella campagna elettorale, ha capito di non avere nessun piano per il futuro dell'America e decide, dunque, di dimettersi durante il confronto e di sostenere l'avversaria. Nel frattempo, però, a Hillary era stato detto dai suoi consulenti di rispondere sempre con un'unica frase al dibattito: "Il mio concorrente è un bugiardo, non dovete fidarvi".



Perciò, anche quando Mr Garrison ammette: "Non so cosa sto facendo. Non dovrei essere io il presidente. Sono un uomo malato, piccolo e arrabbiato. Se tenete al futuro dell'America, votate lei. Almeno lei ha esperienza. Non è così male come pensate, lo prometto. E, al contrario di me, è attualmente capace di guidare il nostro Paese", Hillary risponde: "Il mio concorrente è un bugiardo, non dovete fidarvi".