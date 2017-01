Da "Sex and the City" a "La Tata", tutti i cameo di Donald Trump

Prima di essere eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è stato un'icona americana degli Anni Novanta. In quel periodo moltissime serie tv di successo l'hanno voluto come guest star. Da " Willy, il principe di Bel-Air " (in cui appare al fianco della seconda moglie Marla Maples) a " Sex and the City ", seduto ad un tavolino vicino a Samantha, passando per le sit-com " La Tata " dove viene presentato semplicemente come 'Donny'.

Ma le comparsate televisive del tycoon e presidente degli Stati Uniti non finiscono qui. Ha infatti fatto capolino anche nella serie tv "Spin City", al fianco di Michael J. Fox, e in una puntata della sit-com "Susan", in cui si preannunciava proprio la sua vittoria alle presidenziali.



Anche le serie "The Job" e "The Drew Carey Show" l'hanno voluto come guest star in in uno dei loro episodi, dove è comparso nei panni di se stesso. Trump, grande appassionato di wrestling, non si è poi fatto mancare nemmeno una scazzottata al margine del ring della WWE ed è apparso recentemente in versione cartoon in un episodio dei Simpson.