"Amici 17", per la terza puntata ci sono Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani

Terzo appuntamento, sabato in prima serata su Canale 5, con il serale di "Amici 17", il talent di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono rimasti in gara 11 ragazzi: 5 nella squadra Blu - Carmen, Einar e Matteo (cantanti) e Bryan e Lauren (ballerini) - e 6 in quella Bianca - Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini). Sul palco questa settimana l'energia e l'attitude di due artiste straordinarie come Rita Pavone e Loredana Bertè e il talento del cantautore e polistrumentista Francesco Gabbani. Durante la gara gli allievi e le loro performance vengono giudicati dalla Commissione interna, formata dai Professori della scuola, dal televoto e dalla Commissione esterna formata da sei grandi personalità del mondo dello spettacolo.