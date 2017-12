Fabio Volo a Maria De Filippi: "Invitami ad Amici, farò leggere i ragazzi"

Un accorato appello che Fabio Volo fa dall'alto delle classifiche di vendita dove domina il suo nuovo libro “Quando tutto inizia“ (Mondadori). L'attore e conduttore è attualmente uno degli scrittori più letti in Italia soprattutto dai giovani. "Rileggo cento volte quello che scrivo e ogni volta tolgo qualcosa per alleggerire, uso lo scalpello. Essere semplici è difficile, quando leggo una parola ricercata penso a un gesto di autoerotismo dello scrittore. Ho scelto apposta uno stile in cui mi faccio da parte, non giudico, scatto una fotografia» spiega Volo a Chi. E a chi lo critica, soprattutto sui social, replica: "La verità è che, se pensi di essere bravo in un campo ma non ci arrivi perché c’è già qualcuno che lo fa, il tuo modo per dire che sei diverso è criticare. Chi non legge il mio libro e spende tanto tempo per dirlo è perché gli hanno rubato il tempo per fare quello che voleva fare. Pensi che Valentino Rossi avrebbe il tempo di mettersi ad attaccare qualcuno sui social? Gli haters sono persone a cui qualcuno ha rubato la vita".