Amici: Carmen vince la seconda puntata, eliminati Daniele e Sephora

Una bella vittoria per la squadra blu ma non è mancata l'amarezza quando si è trattato delle eliminazioni: chiamati a scegliere, i professori hanno eliminato i ballerini Daniele e Sephora. "Succede sempre così. Posso però rassicurare te e Daniele. Non c'è nessun ballerino uscito di qui che oggi non lavori" ha commentato Maria De Filippi, mentre Daniele si è meritato applausi a scena aperta per il suo discorso davanti ai professori: "Non dovete impedire ad un artista di esibirsi con gli insulti. Dare consigli sì, ma dico no agli insulti".