Amici 17, vince Carmen, Sephora e Daniele fuori dal serale

Nell'esibizione corale la squadra blu è andata in scena insieme a Gianni Morandi su "Vita" e "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". La squadra bianca, invece, ha proposto con l'artista "Un mondo d'amore" e "Uno su mille". I professori hanno ammesso alla seconda fase tutti i concorrenti della squadra blu tranne il ballerino Daniele, finito subito a rischio eliminazione. Invece sono passati alla seconda fase tutti i concorrenti della squadra bianca, tranne il cantautore Zic.



Nella seconda fase, le sfide hanno visto i blu aggiudicarsi sfide grazie alle vittorie della ballerina Lauren, che ha avuto la meglio contro la ballerina Valentina), della cantante Carmen, che cantando "I will always love you" di Whitney Houston ha battuto Emma, del cantante Matteo, che ha avuto la meglio sulla coreografia proposta dal ballerino Luca, del cantante Einar, che ha vinto grazie al suo duetto con Gianni Morandi su "Una vita che ti sogno" contro i ballerini della squadra bianca Valentina e Luca insieme a Ghali. Invece i bianchi si sono invece aggiudicati 5 sfide, con le vittorie del rapper Biondo, che ha vinto contro Bryan e contro la ballerina Lauren, del cantautore Irama (che cha battuto la ballerina Sephora, del ballerino Luca, che ha vinto contro Bryan) e del duetto Emma-Irama su quello Carmen-Einar.



Nell'ultima e decisiva sfida tra la ballerina dei bianchi Valentina e il cantante dei blu Matteo, ha vinto quest'ultimo, riportando le squadre in situazione di pareggio, ma grazie ai voti ottenuti in complesso nel corso delle sfide, la squadra blu ha avuto la meglio.



Tra la squadra vincitrice il pubblico da casa ha scelto di mandare nella terza fase i cantanti Matteo, Einar e Carmen. I tre si sono esibiti di nuovo, giudicati dalla commissione esterna: ha vinto Carmen, che ha cantato "Gli uomini non cambiano". A differenza di quanto accaduto nella prima puntata, però, la vincitrice non ha potuto salvare nessun concorrente, mentre il direttore artistico Luca Tommassini ha scelto di salvare il ballerino Bryan (sempre della squadra blu).



Nella fase finale, i professori hanno scelto, per ciascun concorrente finito a rischio eliminazione, per l'eliminazione o per la salvezza. Sono stati eliminati i ballerini Daniele e Sephora della squadra blu.



Con la puntata di sabato 14 aprile, Maria De Filippi riconquista il sabato sera e con "Amici" batte "Ballando con le stelle". In sovrapposizione dalle ore 21:10 alle ore 24:45 ha ottenuto il 20.38% di share pari a 3 milioni 872 mila spettatori mentre il programma Rai ha registrato il 20.24% di share pari a 3 milioni 845 mila spettatori. Sul target 15-34 anni il talent con il 30.40% di share triplica lo show di Raiuno fermo all’8.90%.