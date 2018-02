Amici 17: Einar cede alle emozioni ma conserva il banco nella scuola

La prima sfida è tra Zic e Biondo, con due brani di impostazione molto diversa: Zic porta Rino Gaetano, Biondo un inedito. Il maestro Di Francesco però mette in difficoltà il ragazzo della squadra del Fuoco chiedendogli una cover che, evidentemente, non aveva ancora finito di provare. Si tratta di "Salirò" di Daniele Silvestri. L'esibizione è imbarazzante. Paola Turci e Giusy Ferreri ridono. Non ride invece Di Francesco che riprende duramente il ragazzo che non ha preparato il pezzo come avrebbe dovuto. La sfida comunque va a favore di Zic che porta in vantaggio il Ferro.



Si passa quindi alla danza con Daniele che presenta una sua coreografia e Valentina in un passo a due della Celentano. Proprio la Celentano è impietosa nei confronti della ragazza affermando che "c'entra con la danza come i cavoli a merenda". Secondo punto per il Ferro. Tocca quindi a Irama, entrato nella scuola settimana scorsa che deve scontarsi con Alessandro - The Jab. Di Francesco e Rudy Zerbi criticano duramente Alessandro, che da una parte accetta gli appunti ma dall'altra dice di sentirsi preso in giro da alcune affermazioni. Irama porta a casa il primo punto per il Fuoco.



Seconda sfida di danza: Filippo per il Ferro contro Bryan per il Fuoco. Ed è proprio quest'ultimo a vincere portando la sfida sul 2-2. E' quindi decisiva l'ultima prova di canto che vede contrapposti Irama ed Einar. Il ragazzo del Ferro paga l'eccesso di timidezza (che sconfina nell'insicurezza) e Irama porta a casa il punto decisivo per il Fuoco.



Si va così alla sfida al banco. Proprio Einar deve respingere l'assalto di Christian. A giudicare c'è il maestro Pennino. Per Einar il momento è davvero difficile e si lascia andare anche a un momento di commozione, prontamente rincuorato da Maria De Filippi. Alla fine, per il maestro Pennino, proprio la timidezza del ragazzo si rivela l'arma vincente, così che riesce a vincere la sfida e conservare il suo banco.



Parte quindi una nuova sfida a squadre. La prima, di danza, oppone Claudia a Valentina, e vince quest'ultima, nonostante il parere decisamente contrario della Celentano. Seguono Carmen contro Emma, con la quale si interrompe la diretta: chi avrà la meglio? Il verdetto in settimana.