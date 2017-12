"Amici", vince la squadra del Fuoco e Mose va in sfida

La prima prova, di ballo, voluta da Alessandra Celentano vede sfidarsi Nicolas (Fuoco) e Lauren (Ferro). Entrambi si esibiscono in un differente passo a due di Garrison con Elena. Alessandra dà il suo voto a Lauren. Seconda prova: canto. Einar (Fuoco) canta "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Il ragazzo che ha preferito mettersi in gioco non esibendosi con il suo inedito, ammette di avere sbagliato anche il testo. Lo sfidante è Elliot (Ferro) con "A Thousand Years" di Christina Perri. Giusy rivela di avere votato per Einar. Nella terza prova, il ballo, sono i capitani delle due squadre a decidere chi schierare. Mose chiama Vittorio, Matteo punta su Valentina. Vittorio si esibisce sulle note di "Completamente" con Elena e Valentina, in coppia con Giuseppe, sulle note di "Fenomenale". Bill preferisce Valentina. Nella quarta prova di canto libero Matteo schiera se stesso i Black Soul Trio cantano un medley dei Sud Sound System. Mose chiama i The Jab che si esibiscono con l'inedito "Lei". Paola Turci ammette: "Per adesso preferisco Matteo". Nella prova di ballo voluta dalla Celentano Filippo (Fuoco) si esibisce in un passo a tre di Bill con Sebastian e Gabriele. Claudia (Ferro), si cimenta in un passo a due con Sebastian. Bill preferisce Claudia. E' Zerbi a scegliere la prova di canto. Per la squadra del Ferro si esibisce Carmen con "Vietato morire" di Ermal Meta, per quella del Fuoco si esibisce Nicole. Per questa volta tutti i professori svelano la loro scelta. Paola, Giusy e Carlo preferiscono Nicole, Rudy vota per Carmen. Prova di ballo libero. Sfida tra passo a due di Orion (Ferro), che balla con Virginia vs il passo a due di Paola (Fuoco), che si esibisce con Simone. Veronica preferisce il ballerino.

Nella prova di canto libero Mose punta su Biondo, che canta il suo inedito "Déjà-vu". Matteo chiama ancora Elliot che si esibisce sulle note di "Story Of My Life" degli One Direction.



La nona prova è di ballo. Mose chiama nuovamente Vittorio in un passo a cinque, Matteo sceglie Lauren in un assolo. Garrison preferisce l'esibizione di Vittorio.



L'ultima prova è di canto ed è voluta da Carlo Di Francesco. Se per il Fuoco la scelta dell'insegnante ricade su Yaser, per il Ferro il capitano decide chi schierare Grace.



Maria De Filippi ricorda che a decidere vincitori e vinti sarà per il 60% il pubblico da casa tramite televoto e per il 40% i professori. Chiude quindi il televoto e in attesa del verdetto accoglie in studio i tre tutor di Amici 17: Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi.



Arriva il verdetto: vince la squadra del Fuoco che si salva.



Prova immunità: in settimana si è candidato per il passo a due di Goodson soltanto Orion. Viene mostrata la coreografia, prima con i professionisti Marcello e Stefano, poi con il ballerino del Ferro. Bill deve decidere se dare l'immunità ad Orion oppure no: "Coraggio c'è. Pure l'immunità". Il ballerino è immune dal rischio eliminazione.



I cantanti della squadra vincitrice sono ora chiamati a fare due nomi dei cantanti della squadra perdente, ovvero del Ferro: chi mandare a rischio eliminazione? Ecco le scelte: Matteo: "Emanuele e Federico". Il Biondo: "Emanuele e Silvia". Einar: "Alessandro e Carmen". Audjah: "Emanuele e Federico". Nicole: "Emanuele e Carmen". Yaser: "Mose e Federico". Luca: "Mose e Carmen".



A maggioranza, va a rischio Emanuele. Pari merito tra Carmen e Federico. La scelta spetta al capitano del Fuoco, Matteo, che nomina Federico. Quindi Emanuele e Federico sono a rischio eliminazione. La classifica di gradimento non li salva (Federico è dodicesimo, Emanuele decimo), ma ci sono due giustificazioni a testa da poter usare nel corso di tutto l’anno e Federico decide di giocarsela immediatamente quindi torna al posto. Quindi viene richiamata Carmen che però è salva perché è al secondo posto tra i preferiti e anche lei va a sedersi.



Al posto della cantante viene chiamato Mose che, essendo ottavo nella classifica di gradimento, non è salvo.



Ai professori di canto spetta la decisione di confermare o no le proposte di eliminazione indicate dalla squadra del Fuoco. Emanuele che si esibisce sulle note di Lucio Battisti, "La canzone del sole", viene riammesso in squadra dalla commissione. Moser, senza esibirsi (per questioni di tempo), viene salvato dagli insegnanti.



Alla squadra del Fuoco tocca fare un altro nome escludendo Federico che si è giustificato e Carmen, salva dalla classifica di gradimento. Matteo fa il nome di Mose, il Biondo Emanuele, Einar Mose, Audjah Emanuele, Nicole Mose, Luca Mose, Yaser Mose. Mose indossa la maglia rossa della sfida.



A decidere lo sfidante di Mose sono sempre i cantanti della squadra del Fuoco con la solita modalità. Maria mostra la classifica di gradimento generale: Einar è al primo posto, Luca ultimo.



Maria accoglie in studio gli autori musicali che collaboreranno con i cantanti di Amici 17: Roberto Casalino, Giulia Anania, Cheope, Amara, Gianni Pollex, Daniele Magro, Davide Simonetta, Giuseppe Anastasi,



Inoltre Maria precisa che il ballo per questa volta viene salvaguardato e sottolinea che non è detto che a rischio eliminazione vada sempre una sola categoria. Poi riapre il televoto per i preferiti. Appuntamento quindi a sabato 2 dicembre.