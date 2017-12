"Amici": The Jab e Federico superano la sfida, Grace cambia squadra

Prove e cambi di casacca nella scuola di " Amici" . A causa di un provvedimento disciplinare Biondo, The Jab e Federico devono mettersi alla prova con gli sfidanti esterni. La cantante Grace ha invece chiesto di essere spostata nella squadra avversaria per problemi relazionali con i compagni: da adesso in poi gareggerà con la felpa Fuoco.

La squadra Fuoco ha scelto i Thema per sfidare i The Jab, mentre contro Federico hanno schierato Kobi. Davanti ad un giudice esterno la band e il cantante confermano il banco e rindossano quindi la maglia nera del Ferro. La cantante Silvia viene candidata dai compagni per cantare davanti al pubblico. Per lei si tratta della prima volta, in quanto non aveva ancora avuto modo di esibirsi durante le puntate speciali del sabato.



Agli allievi viene data poi la possibilità di conoscere in anticipo una delle prove che dovranno eseguire sabato nello speciale. Si tratta della comparata tra le ballerine Lauren e Claudia. Le due la imparano singolarmente in sala prove, Lauren pare aver trovato la chiave giusta mentre Claudia incontra qualche difficoltà e scoppia a piangere.