"Amici", sorpresa nell'ultima puntata del pomeridiano: al serale accedono 14 allievi

IL RICORDO DI FRIZZI - Ospite "una mia amica, una donna sensibile e onesta" dice Maria De Filippi in apertura: è Rita Dalla Chiesa, che tra l'altro è da sempre una fan di "Amici" ("Alessandra Amoroso il mio mito" ha detto). L'ex conduttrice di "Forum" ha ricordato Fabrizio Frizzi.



Durante le sue parole lo studio con gli allievi e i professori si è più volte lasciato andare a un lungo applauso. "Conosco Fabrizio da 35 anni. Lui ha iniziato a 17 anni in una radio privata. Rompeva le scatole ai dj, stava lì la notte ad ascoltare la musica, poi andava a studiare di giorno. Ha sempre avuto grande passione per la musica. Lo chiamavo 'ufficiale gentiluomo', è sempre stato corretto nel rapportarsi con gli altri, sempre rispettoso. Ha avuto anche dei momenti di caduta, vissuti con estrema umiltà, con la voglia di ricominicare, non ha mai parlato male di un collega, mai avuto rancori. Ha voluto bene a tutti, se fosse stato qui dopo la trasmissione avrebbe salutato uno ad uno tutti voi" ha detto la Dalla Chiesa. "I ragazzi di Amici sono competitivi lo so, ma a loro dico 'non abbiate mai paura di essere buoni, non sgomitate, dovete cercare di aiutarvi, è il segreto per avere successo nella vita. Il successo arriva dalla correttezza, che paga sempre. Chi non andrà il serale avrà altre occasioni, credete nel vostro sogno, sempre'".



IL SERALE - Maria rispiega il meccanismo del serale. In ogni puntata ci saranno tre fasi: nella prima giudicano i professori, nella seconda il televoto del pubblico da casa. Infine nella terza fase sarà la commissione esterna, formata da Simona Ventura, Giulia Michelini, Heather Parisi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco Bocci (gli ultimi tre svelati proprio nel corso di quest'ultima puntata prima del serale, dopo che erano stati annunciati sui social).



GIOVANNI CACCAMO - E' il secondo ospite della puntata. Canta "Eterno" ed emoziona gli allievi, in attesa che parta il suo prossimo tour.



BORSA DI STUDIO - Il valore è di 12mila euro, promosso dall'Università E-Campus, permetterà di avere accesso ad un corso universitario: il premio è assegnato a Zic.



LA GARA - Bryan, Sephora, Emma, Einar e Lauren avevano già ricevuto il pass per il serale. Si esibiscono gli allievi che ancora non lo avevano fatto in precedenza. Rudy Zerbi si astiene da qualunque voto "finchè Biondo non avrà il via libera per il serale". Carmen ha la possibilità di presentarsi davanti alla commissione, anche senza cantare, ma non ottiene la maggioranza dei sì per partecipare al serale (ma verrà "ripescata"). Balla Orion ma nemmeno lui ha la maggioranza dei sì.



Tocca ad Irama che canta il suo ultimo inedito e ottiene i voti dei professori per indossare la felpa verde. Quindi balla Filippo che però riceve due sì e due no dalla commissione interna e torna nei banchi (ma sarà "ripescato" anche lui). Luca Vismara canta "In my arms", suo nuovo inedito, circondato da tutti gli allievi ma non ottiene il favore dei professori pur avendo coinvolto tutti. Alessandro con i "The Jab" si esibisce cantando una cover de "Le Vibrazioni" ma non riesce ad arrivare al serale. Balla Vittorio con un pezzo coreografato da lui, ma non ottiene il pass decisivo.



Si devono trovare altri concorrenti per il serale. Maria decide di rompere gli indugi e dato che nessuno dei professori cambia idea sulle decisioni prese, sceglie di assegnare in prima persona le felpe verdi: la prima va a Biondo. Luca Capomaggi balla, dopo che la De Filippi gli ha promesso un'ultima esibizione e ottiene il pass per il serale. Canta Carmen con "Because the night" e ottiene l'accesso tanto desiderato. Daniele balla e riceve da Maria la felpa verde: va al serale! Il numero dei partecipanti aumenta, vengono presi in considerazione anche coloro che hanno ricevuto solo due sì. Dunque anche Zic, Valentina e Filippo vanno al serale. Per arrivare a 14 concorrenti totali manca un solo posto e se lo aggiudica Matteo, dopo una riunione tra i professori.



LE SQUADRE - A fine puntata viene annunciata la composizione delle due squadre: nei "Bianchi" ci saranno Zic, Irama, Emma, Valentina, Daniele, Filippo e Luca. Invece nei "Blu" ci saranno Biondo, Einar, Carmen, Matteo, Bryan, Sephora e Lauren.