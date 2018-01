"Amici": Nicolas, Filippo, Vittorio e Biondo sospesi dalla scuola

Aprono il primo appuntamento del 2018 i ballerini professionisti sulle note della nuova canzone di Emma Marrone "L'isola" con coreografia di Veronica Peparini. Dopo una clip di presentazione, Maria accoglie in studio i produttori musicali che saranno a disposizione degli allievi della scuola: Merk & Kremont e Daddy's Groove.



Fa il suo ingresso in studio un nuovo ballerino con una sua coreografia. Il ragazzo si chiama Daniele Rommelli, ha 24 anni ed è di Imperia. La Peparini prende parola: "Lui ha qualcosa che ancora non ho visto in tutti gli altri ragazzi della scuola: racconta quando balla". Daniele entra nella scuola ed è a tutti gli effetti un nuovo allievo.



In un lungo discorso Maria De Filippi spiega la differenza tra Amici e i vari talent show che si vedono in televisione specificando che Amici è un programma che dura otto mesi, quindi molto più lungo degli altri che in media ne durano tre. Spiega quindi che questo talent dà agli allievi l'opportunità di realizzare il proprio sogno, sia esso di canto o ballo, ma ci sono anche delle regole da rispettare. Senza entrare troppo in argomento comunica che c'è stata la violazione ripetuta di un regolamento da parte di alcuni allievi. Il provvedimento però è stato preso nei confronti di tutti i ragazzi della scuola che dovranno aiutare i netturbini romani a ripulire le strade in orari notturni. "Dovremo chiedere l'autorizzazione al Comune. Se non sarà possibile, troveremo un altro lavoro socialmente utile", specifica Maria.



Di seguito vengono chiamati al centro dello studio Vittorio, Filippo e Nicolas (già senza felpa di Amici) e va in onda il filmato in cui la Celentano li riprende per le violazioni del regolamento. Al termine della clip l'insegnante chiama anche Biondo al quale fa togliere la felpa del programma; Vittorio si scusa per quanto accaduto, Filippo fa altrettanto, così Nicolas e Biondo che si rende responsabile di quanto accaduto: "Sono io ad aver organizzato i party". La Celentano comunica che i quattro allievi sono ufficialmente espulsi dalla scuola, ma avranno l'opportunità di sostenere un esame di ammissione nel quale affronteranno quattro coreografie, una per ogni professore di danza e mostra in anticipo quella che lei ha preparato per loro chiamando i professionisti Amilcar e Simone per eseguirla. Inoltre la Celentano sottolinea: "Chiedo ai miei colleghi di canto di non essere clementi".



La commissione di canto farà lo stesso per Biondo. Rudy comunica all'allievo che anche per lui non sarà una passeggiata. Di Francesco gli assegna "Il pescatore" di Fabrizio De Andrè e la Turci "Le cose che abbiamo in comune" di Daniele Silvestri. maria specifica che i ragazzi andranno a scuola, ma al momento devono lasciare lo studio.



Nella sfida a squadre di questo appuntamento non ci si può giustificare e non vale il televoto ma saranno i professori ad esprimere il proprio giudizio e a dire la loro eventuale proposta di sfida. Vince chi arriva per primo a 3 e saranno i professori a decidere chi schierare.



Sfida di ballo: Bryan (Fuoco) vs. Orion (Ferro)

La prima prova è una comparata, entra in studio l'ex allievo oggi cantante Enrico Nigiotti che esegue "L'amore è" e Bryan (Fuoco) o Orion (Ferro) ballano durante la sua esibizione live; di seguito la conduttrice consegna a Nigiotti il disco di platino. Orion e Bryan tornano al centro. Il primo esclude dal voto Garrison, Veronica preferisce Bryan, lo stesso vale per la Celentano, mentre Goodson vota per Orion. Vince Bryan, 1-0 per la squadra del Fuoco.



Maria annuncia che Carmen è la vincitrice della prima gara di inediti su iTunes.



Sfida di canto: Einar (ferro) vs. Nicole (Fuoco)

Il ragazzo si esibisce con la sua "Non c'è", mentre Nicole con l'inedito "L'idea" il cui testo è di Roberto Casalino. Nicole esclude Giusy Ferreri. Paola sceglie Einar, Carlo Nicole, Rudy Nicole. Fuoco 2 - Ferro 0.



Sfida di ballo: Valentina (Fuoco) vs. Orion (Ferro)

Valentina balla con Giuseppe un pezzo della Peparini su "New rules" di Dua Lipa. Al termine la Celentano ironizza sulla sua esibizione dicendo di aver visto tanti "capelli che ballavano". La ragazza e la Peparini non sono c'accordo con Alessandra. Orion esegue un passo a due della Celentano con Giulia sulle note di "Meet me midnight". Valentina esclude la Celentano, Goodson vota per Valentina, la Peparini concorda e così Garrison. 3-0 per il Fuoco.



La sfida a squadre viene vinta dalla Squadra Fuoco.



I professori chiamano al centro dello studio Emanuele e procedono con le scelte: Zerbi lo elimina, la Turci lo elimina, Di Francesco lo elimina, la Ferreri lo elimina. Il cantante è fuori dalla scuola.



Si riapre la sfida a squadre



Sfida di canto Shake Remix di Vodafone: Zic (Fuoco) vs. Carmen (Ferro)

Zic canta "Capodanno", la Turci lo apprezza e lo paragona ad un leader di gruppi internazionali e anche la Ferreri ne apprezza il timbro. Carmen esegue "La complicità" ed esclude dal voto la Turci, che però si complimenta con lei. La Ferreri vota per Zic, Di Francesco sceglie Zic e così Rudy. 1-0 per il Fuoco.



Sfida di ballo: Claudia (Ferro) vs. Lauren (Fuoco)

Claudia balla con Marcello il passo a due della Peparini su "Errori di felicità" di Casalino, Lauren si esibisce nella coreografia di Garrison con Giuseppe su "Your song" di Rita Ora. Lauren esclude la Celentano, Goodson vota per Lauren, la Peparini fa lo stesso, così Garrison. 2-0 per il Fuoco.



Sfida di canto: Emma (Ferro) vs. Luca (Fuoco)

Emma si esibisce al pianoforte con "Fast car", mentre Luca canta l'inedito "L'amore ci salverà". Emma non fa votare Paola Turci. Rudy sceglie Emma, Carlo Emma, Giusy Emma. Fuoco 2, Ferro 1.



Maria rivela che Emma è diventata molto amica di Biondo e Luca, mentre ha qualche difficoltà con le altre ragazze della scuola e manda una clip in cui lei esprime il proprio malessere in un biglietto scoperto da Biondo. Le dirette interessate cercano di spiegare la situazione.



Interviene Rudy Zerbi: "Ho sentito di un'ipocrisia nei confronti di Emma...". L'insegnante parla direttamente a Carmen, rea insieme alle altre di averla fatta piangere: "Devo ammettere che quando è arrivata non c'è stato subito quel feeling". Poi anche lei piange perché "non sono ipocrita".



La sfida a squadre continua, ma la diretta si conclude.