"Amici", Mose non è più in sfida: al suo posto Federico

Colpo di scena ad "Amici". Per un provvedimento disciplinare preso dalla produzione del talent, sabato sono stati messi in sfida Mose, Biondo e i The Jab. Dopo la puntata Yaser si era fatto promotore di sostituire Mose con Federico, ritenendo che quest’ultimo, a differenza di Mose, avesse infranto il regolamento più volte anche se non colto dalle telecamere. Dopo l'avallo della maggioranza, la produzione ha accettato: Mose non è più in sfida e al suo posto c'è Federico.