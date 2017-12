"Amici", iniziano le sfide per i 24 allievi della scuola del talento di Maria De Filippi

Iniziano le sfide per i 24 allievi della scuola del talento di Maria De Filippi, “Amici”. L'appuntamento è domani, 25 novembre, su Canale 5 alle 14.10, per la seconda puntata. A giudicarli saranno i professori e il pubblico a casa tramite televoto. I ragazzi sono divisi in due squadre: quella del ferro e quella del fuoco. I componenti della squadra artisticamente più debole sono a rischio eliminazione.