2 dicembre 2017 16:28 "Amici", eliminati la ballerina Paola e il cantante Elliot In sfida finiscono Biondo, Mose e Alessandro. Nella classifica di gradimento primi Einar e Lauren

Se ne va tra le lacrime la ballerina Paola De Filippis, mentre lascia la scuola, salutando con grande educazione e rispetto tutti i compagni, il cantante inglese Elliot Horne. Nella terza puntata di Amici 17 in sfida finiscono il rapper Biondo (Fuoco), Mose (Ferro) e Alessandro (Ferro): sono stati puniti per aver tenuto il cellulare acceso violando il regolamento. Nella classifica di gradimento per i cantanti ci sono Einar Ortiz, Carmen Ferreri, Matteo. Per i ballerini prima Lauren.

Due rapper a confronto: si conferma Mose

Comincia con la sfida accesissima tra Mose, capitano dei Ferro, e Astol, aspirante allievo, la terza puntata di Amici 17. Tra i due poche ore prima erano volati tweet pepati per stuzzicarsi. A giudicare la sfida il produttore e dj Mastafive: “Vi farei fare i pezzi secchi. Comincia Astol”. Mastafive decreta: “Vi assomigliate molto per il tipo di stile che avete... due caratteri abbastanza differenti ma... Dei due Mose, è quello che mi è arrivato di più”. Zerbi: “A me Astol è piaciuto, io vorrei che fosse approfondito e vorrei chiedere se possa restare”. Non c'è tempo, se ne parlerà più avanti. Mose: “Sono soddisfatto, ma Amici è una continua sfida”.



Via al televoto, nessuna immunità per gli allievi

“Apriamo ufficialmente la sfida a squadre: Fuoco contro Ferro”. Annuncia la De Filippi. Nessun allievo usufruisce dell'immunità in caso di sconfitta. La settimana scorsa i capitani, Mose e Matteo, hanno fatto una specie di classifica, anche questa settimana la produzione consente di decidere chi schierare. Dopo una discussione per i “giochetti”, Carlo Di Francesco sorprende: “Il capitano questa volta lo deve fare Nicole (al posto di Matteo)”. Nicole (Fuoco), sorpresa (“Non me l'aspettavo”) deve scegliere e schiera Valentina (ballerina). Mose (Ferro) risponde con Vittorio. Si cimentano ognuno in un passo a due e vince Vittorio.



Vince la squadra dei Ferro

Tocca al canto. Alessandro The Jab (Ferro) si esibisce con “L’estate addosso” di Jovanotti . Nicole schiera Matteo dei Black Soul Trio (Fuoco) con “Can’t Help Falling In Love” di Elvis Presley. Paola Turci, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco votano The Jab; Giusy Ferreri sceglie Matteo. 2 a 0 per i Ferro. Terza sfida: è la volta dei ballerini Lauren (Fuoco) contro Orion (Ferro). Bill Goodson e Garrison scelgono Lauren, Celentano e Peparini Orion. Stop al televoto: vincono i Ferro (ma per il televoto avrebbero vinto i Fuoco, i professori hanno fatto la differenza).



Amici 17, eliminati Paola ed Elliot Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Paola De Filippis è eliminata e lascia la scuola in lacrime

E' il momento eliminazione: Vittoria indica Paolo, Orion e Nicolas scelgono Valentina, Claudia elimina Lauren. La Peparini non è d'accordo ad eliminare Valentina e dice: “Vorrei vedere Paola”. La ballerina non ha ritenuto idonea la prova immunità e quindi si salverà solo se sarà la prima in classifica di gradimento. La Peparini: “Meno pronta”. Garrison: “Per quel che ho visto fino adesso, non è sufficiente”. Celentano: “La salvo”. Paola scoppia in lacrime. Bill è determinante: “Non la salvo”. Paola saluta i ragazzi e lascia la scuola.



Bella sfida tra Nicole e Carmen a suon di cover

Torna la sfida a squadre: scontro di canto tra Biondo (Fuoco) con l'inedito “Deja-vu” e Mose (Ferro) con “Tutto più semplice”. Paola, Giusy ed Elodie scelgono Biondo, Carlo vota Biondo definendolo “il meno peggio”.

Prova Vodafone: la sfida tra i ballerini Orion (Ferro) e Lauren (Fuoco). Valentina dice che ci è rimasta male: “So che io ce la posso fare”. Bill: “Sei carina, grintosa, ma di ghiaccio. Lavora sulla tecnica”. Bill sceglie Lauren; Celentano “Assolutamente Orion”; Veronica vota Orion, Garrison “Assolutamente Lauren”. Parità.

Carlo Di Francesco propone una sfida tra Nicole (Fuoco) con “La notte” di Arisa contro Carmen (Ferro) con “Purple Rain” di Prince. Rudy sceglie Carmen, Carlo Nicole, Giusy Carmen e Paola: “Bella sfida, bellissima, per ora Nicole”. “Chiudiamo la sfida tra Ferro e Fuoco” annuncia la De Filippi. Vince il Fuoco.