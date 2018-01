"Amici": Biondo e Filippo riammessi, Nicolas a casa e Vittorio in sfida

Apre la puntata Roberto Casalino, che interpreta "Le mie giornate", il singolo dal suo nuovo album. Dopo una parentesi con il cast di "Immaturi - La serie", Maria convoca tutti gli studenti in mezzo allo studio e ricapitola quanto accaduto in settimana. In un video vengono mostrati i ragazzi impegnati ad aiutare l'Ama a pulire le strade di Roma. Un'esperienza faticosa e impegnativa ma che sembra aver lasciato un segno positivo.



Entrano quindi Biondo, Filippo, Nicolas e Vittorio, i quattro sospesi dalla scuola che dovranno affrontare una serie di prove per poter essere riammessi: quattro canzoni Biondo e quattro coreografie a testa per i ballerini. Entrano quindi gli (eventuali) sfidanti che puntano a prendere il loro posto. La De Filippi sottolinea che l'esame è indipendente dal provvedimento disciplinare: i ragazzi saranno valutati solo sull'effettiva bontà delle loro esibizioni.



LA PROVA DI CANTO - Biondo interpreta prima "Le cose in comune" di Daniele Silvestri, poi si deve cimentare con De André ma prima gli viene concesso di cantare il suo inedito "Deja-vu". Dopodiché tocca a "Il pescatore" del cantautore genovese. Quindi un altro inedito. La commissione si riunisce per qualche minuto dopodiché Rudy Zerbi legge il verdetto: Biondo può restare nella scuola.



TOCCA A FILIPPO - E' quindi la volta dei ballerini. Il primo è Filippo, che dovrà eseguire quattro coreografie, studiate da ognuno dei professori. La prima è un passo a tre di Garrison. Poi un passo a due classico assegnato dalla Celentano. La terza è un passo a tre della Peparini su "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana. E infine la prova pensata da Bill Goodson. I professori si confrontano e rispetto alla prova di canto i pareri sembrano essere più contrastanti ma alla fine il parere è positivo. Anche lui può restare nella scuola.



L'ESAME DI NICOLAS - Cambio della guardia in pista. Nicolas si deve cimentare con le stesse coreografie. inizia con quella di Garrison, poi affronta quella della Celentano, sulla quale mostra più di una difficoltà essendo lontano dalle sue caratteristiche, quindi Peparini e Goodson. Le difficoltà e le carenze tecniche del ballerino sono evidenti e la commissione decide di non riammetterlo nella scuola.



CHIUDE VITTORIO - Ultimo dei ragazzi sotto esame è Vittorio. Anche per lui le difficoltà sono diverse, e se Goodson si dichiara soddisfatto di quanto visto sulla coreografia di Garrison, sia la Celentano che la Peparini esprimono più di una perplessità. La commissione è così compatta nel decidere per la non riammissione. Il pubblico protesta, la De Filippi prova a convincere i professori a ripensarci, Goodson alla fine chiede un nuovo confronto. Bill e Garrison a questo punto sarebbero disponibili all'idea della sfida, mentre la Celentano e la Peparini sono irremovibili. La situazione è di stallo completo tanto che la De Filippi invita i professori a uscire e confrontarsi nuovamente in modo da poter proseguire con il programma.



IL VERDETTO - Mentre la commissione discute Carmen ed Emma si sfidano, con esito nulla perché raccolgono due voti a testa. I professori di danza rientrano e Vittorio, grazie alla Peparini, ottiene la possibilità di andare in sfida con Claudio, mentre Luca entra direttamente a far parte della scuola.