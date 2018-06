"Amici 17": segui la finalissima in tempo reale

Si comincia con l'ingresso dei quattro finalisti, i tre cantanti, Carmen, Einar e Irama, e Lauren, che già si è portata a casa il titolo nella sezione danza. Vengono poi presentati, oltre ai professori, i giornalisti della carta stampata e del web che dovranno assegnare il premio della critica.



EINAR CONTRO LAUREN - Si parte con la prima sfida, tra Einar e Lauren. La prima è la ballerina, alla quale Luca Tommassini, fa i complimenti dicendo che è "l'esempio di come in questa scuola si possa migliorare". Einar duetta con Alessandra Amoroso su "Due destini" dei Tiromancino. Alla prima verifica di come va il televoto Einar risulta in testa. Nella seconda prova Lauren si esibisce accompagnata da Hauser, violoncellista dei 2 Cellos. Il cantante risponde interpretando "Sogni". In una seconda passata di carte la situazione risulta ribaltata: Lauren è passata in testa. Tocca ancora a lei esibirsi, questa volta su una canzone interpretata da Michele Bravi. Dopo la nuova esibizione di Einar, Lauren dimostra di saper anche cantare in un perfetto pezzo dal musical "All That Jazz". Il ragazzo risponde con Tenco e "Mi sono innamorato di te". E' il momento di scoprire chi ha vinto la sfida: le carte girano e dicono... Einar! Ma per Lauren c'è l'omaggio del corpo di ballo, che entra e la porta in trionfo.