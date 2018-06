"Amici 17", scatta il bacio tra Maria De Filippi e Pio e Amedeo

Pio e Amedeo hanno invaso lo studio di “Amici 17” durante la finale riuscendo a conquistare Maria De Filippi tanto da strapparle un bacio. Il duo comico ha intrattenuto il pubblico con le loro battute un po’ spinte, ma che non hanno risparmiato nessuno, da Alessandro Amoroso a Giulia Michelini, passando per Heather Parisi. La loro vera "vittima", però, è stata Maria De Filippi: i due, infatti, si sono sfidati per il bacio della presentatrice. Per decidere chi sarebbe stato il fortunato baciatore, sono state lanciate le carte che hanno mostrato un pareggio e tutti e due, tra la felicità e la sorpresa, sono riusciti ad ottenere il loro premio.