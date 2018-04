"Amici 17", Heather Parisi si sfoga su Instagram: "Io e mia figlia minacciate e insultate..."

"Il Cyberbullismo va condannato sempre, senza né se, né ma. E invece ho letto blog e siti che si sono divertiti, a incitare pochi celebro lesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia. Io non ho paura di dire ciò che penso. H*". Si sfoga così Heather Parisi su Instagram, dopo le polemiche sorte in seguito ai suoi giudizi negativi su Biondo , allievo della scuola di Amici e ad un video postato su Instagram in cui è presente anche la figlia...

Nel video la bambina dice: "Mamma, perché in puntata hai detto che io ascolto Biondo? A me non piace, Biondo non sa cantare”. Affermazione "innocente", che però la Parisi ha voluto prontamente condividere sui social alimentando così una polemica, già molto accesa dopo i suoi giudizi negativi proprio su Biondo ma anche sui colleghi, sia della commissione interna sia di quella esterna, da lei accusati di "paraculismo".



I fan dell'aspirante cantante si sono naturalmente scatenati sia contro Heather sia contro al figlia. E la ballerina americana è passata al contrattacco e sempre sui social ha pubblicato un altro video mentre è in macchina con la bambina. La Parisi le chiede quali siano i suoi cantanti preferiti, lei risponde: "Posso dirlo? Perché l’ultima volta tutti mi hanno sgridato perché ho detto che non mi piaceva Biondo..." Ed è allora che mamma Heather dice: "Sentiti libera di dire quello che vuoi...". A cui però la commissaria esterna aggiunge il post al vetriolo in cui parla di cyberbullismo e di minacce e insulti... Il clima si fa sempre più surriscaldato.